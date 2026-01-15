El Ayuntamiento de Huelva activa el 4 de febrero la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones

El Ayuntamiento de Huelva pondrá en funcionamiento el próximo 4 de febrero la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, un nuevo órgano municipal destinado a canalizar, supervisar y mejorar la atención a las quejas, propuestas y reclamaciones de la ciudadanía. Así lo ha anunciado la concejala de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital, Elena Pacheco, tras la entrada en vigor definitiva del reglamento que regula esta comisión.

La puesta en marcha se produce una vez aprobado el reglamento por el Pleno municipal y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que se hayan registrado alegaciones durante el periodo de información pública. Según ha explicado la edil, esta comisión responde a uno de los compromisos adquiridos tras la designación de Huelva como Gran Ciudad y permitirá dotar al Consistorio de un instrumento específico para escuchar y dar respuesta a las demandas vecinales.

La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones se configura como un órgano de supervisión de la actividad municipal, encargado de estudiar las quejas y propuestas ciudadanas relacionadas con el funcionamiento de los servicios públicos, formular recomendaciones y elevar informes periódicos al Pleno. Todo ello desde una posición independiente y constructiva, orientada a la mejora continua de la administración local.

Desde el equipo de Gobierno municipal se subraya que esta iniciativa refuerza la apuesta por la participación ciudadana y la escucha activa, al considerar que los vecinos son quienes mejor conocen la realidad de la ciudad, sus barrios y sus necesidades. En este sentido, la comisión se concibe como una figura similar a la del Defensor del Pueblo, adaptada al ámbito local, que contribuye a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la cercanía entre la administración y la ciudadanía.

Elena Pacheco ha señalado que la creación de este órgano no responde a un mero trámite administrativo, sino que supone una declaración de intenciones para avanzar hacia un Ayuntamiento más abierto, accesible y sensible a las demandas reales de los onubenses. La comisión permitirá detectar deficiencias, proponer mejoras y dar voz a los vecinos, consolidando un modelo de gestión más moderno y participativo.

A partir del 4 de febrero, los ciudadanos podrán presentar sus sugerencias y reclamaciones mediante escrito firmado y con datos de identificación, que deberá registrarse en el Registro General del Ayuntamiento. Las sugerencias estarán orientadas a la mejora de los servicios municipales, mientras que las reclamaciones servirán para poner en conocimiento del Consistorio posibles deficiencias o mal funcionamiento de dichos servicios.

Quedan excluidas de este procedimiento aquellas comunicaciones que no sean competencia municipal, los recursos administrativos, las solicitudes de información, las reclamaciones anónimas o las cuestiones que se encuentren en tramitación judicial o administrativa, entre otros supuestos recogidos en el reglamento.

Con la activación de esta comisión, Ayuntamiento de Huelva da un nuevo paso en su adaptación al régimen de gran población y en la consolidación de un modelo de ciudad moderna, participativa y cercana, en la que los vecinos cuentan con más herramientas para ser escuchados y contribuir a la mejora de los servicios públicos.