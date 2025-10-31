El Ayuntamiento de Huelva abre el plazo para participar en la III Ruta de las Zambombas

El Ayuntamiento de Huelva, a través del área de Participación Ciudadana y Cultura, ha anunciado la apertura del plazo para participar en la III Ruta de las Zambombas, que tendrá lugar del 12 al 20 de diciembre. El concejal del área, Manuel Jesús Soriano, ha mostrado su entusiasmo por la iniciativa, destacando que “nos hace muchísima ilusión volver a poner en marcha la Ruta de las Zambombas para que todos los barrios de Huelva se conviertan esta Navidad en lugar de celebración y hermanamiento”.

El Consistorio ha explicado que esta edición busca, además, dar cobertura a todas las solicitudes de participación, garantizando la seguridad y el correcto desarrollo de los eventos, que en muchos casos tienen carácter benéfico. Las zambombas se concentrarán en cuatro jornadas —12, 13, 19 y 20 de diciembre— y se celebrarán en distintos espacios emblemáticos de la ciudad, como el Paseo Santa Fe, la Plaza de la Constitución, la Plaza Niña, la Plaza de las Soleares o el Parque de la Luz, entre otros enclaves.

El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 17 de noviembre. Los interesados deberán enviar la documentación requerida al correo eventos@huelva.es. Las bases y formularios están disponibles en la web municipal www.huelva.es, dentro del área de Participación Ciudadana.

Una vez recibidas las solicitudes, el Ayuntamiento distribuirá las zambombas en fechas y localizaciones para que la ciudad al completo viva el espíritu navideño. Con esta tercera edición, el consistorio onubense pretende reforzar una tradición con sabor andaluz que fomenta la convivencia entre vecinos, hermandades y asociaciones, convirtiendo las calles de Huelva en un gran escenario de villancicos, luces y alegría compartida.