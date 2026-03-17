El Ayuntamiento de Huelva abre la convocatoria de los Premios Atados para reconocer a escolares solidarios

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha una nueva edición de los Premios Atados, una iniciativa destinada a reconocer y visibilizar acciones solidarias protagonizadas por escolares de Primaria y Secundaria de la ciudad. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 10 de abril, pudiendo formalizarse a través del correo electrónico habilitado por la organización o por vía telefónica.

La teniente de alcaldesa responsable del área, Adela de Mora, ha destacado que este certamen, que alcanza su décima edición, busca fomentar valores como la empatía, el respeto y el compromiso social desde edades tempranas, poniendo en valor gestos altruistas realizados por los más jóvenes en su entorno más cercano.

Cada centro educativo podrá presentar a un alumno o alumna que haya desarrollado alguna acción solidaria destacada, sin carácter competitivo. Además, los colegios e institutos podrán participar en la gala final con actuaciones musicales o de danza, en un evento que servirá como reconocimiento público a los escolares y que se celebrará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva.

El Consejo Municipal de la Infancia será el encargado de revisar las candidaturas y colaborar en la organización de la gala, en la que participarán los premiados junto a sus familias y representantes educativos, en una jornada que busca destacar el papel de la juventud como motor de una sociedad más solidaria.