El Ayuntamiento y la Fundación Cajasol refuerzan su alianza cultural con un convenio marco en Huelva

El Ayuntamiento de Huelva y la Fundación Cajasol han firmado un convenio marco de colaboración cultural que consolida la relación entre ambas instituciones y amplía su ámbito de actuación en la ciudad. El acuerdo refuerza el apoyo histórico al Festival Flamenco ‘Ciudad de Huelva’ y suma ahora el respaldo al Carnaval Colombino.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado que este convenio supone “renovar un compromiso que ya es histórico”, subrayando la implicación de la Fundación desde la primera edición del festival flamenco y su apuesta por seguir impulsando la cultura local. Miranda ha señalado que esta alianza permitirá “reforzar la difusión de la cultura onubense, apoyar a los creadores y garantizar que la cultura llegue más lejos”.

Por su parte, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha manifestado que la entidad “seguirá trabajando junto al Ayuntamiento para impulsar proyectos que acerquen la cultura a la ciudadanía”, destacando la importancia de ampliar la colaboración a una de las fiestas más representativas de la ciudad como es el Carnaval Colombino.

El convenio establece un marco estable de cooperación que permitirá desarrollar conjuntamente actividades culturales, fomentar la participación ciudadana y dar mayor visibilidad al talento local. Asimismo, la Fundación participará en la contratación de espectáculos y en la organización de iniciativas que contribuyan a la promoción del patrimonio cultural de Huelva.

Con este acuerdo, ambas instituciones refuerzan su apuesta por la colaboración público-privada como motor de desarrollo cultural, con el objetivo de consolidar la proyección de Huelva en el ámbito regional y nacional.