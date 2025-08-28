El Ayuntamiento finaliza los trabajos de impermeabilización de los Centros Municipales de Marismas del Odiel y Cristina Pinedo

La concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Huelva ha finalizado los trabajos de impermeabilización de los Centros Municipales de Marismas del Odiel y Cristina Pinedo. Como ha explicado la responsable del Área, Mariló Ponce, “hemos agilizado los trámites para terminar las obras antes del inicio del curso escolar, porque a la vuelta del verano se intensifica la actividad en estos centros y no queríamos interferir en sus rutinas”.

El objetivo de la actuación ha sido proteger los edificios contra la humedad y el agua, creando una barrera para evitar filtraciones, incluyendo el sellado de las cubiertas, al eliminar grietas y fugas en juntas y puntos vulnerables, además de la reparación de los destrozos provocados en el interior por las intensas lluvias de este invierno.

De esta forma, tras los trabajos en la cubierta para evitar goteras, problemas de humedad y filtraciones, protegiendo de forma duradera las zonas expuestas a las inclemencias del tiempo, con la intención de preservar la estructura de los edificios y frenar el deterioro, prolongando así la vida útil de los materiales y evitando daños mayores, se han realizado actuaciones de reparación y mejora en interior.

En el centro Municipal Cristina Pinedo se han arreglado los daños provocados en la planta primera, destinas principalmente a oficinas, en techos y paredes; mientras que en el Centro Municipal Marismas del Odie, el grueso de las reparaciones se ha centrado en el Salón de Actos, para reparar el techo, renovar completamente la iluminación, rehabilitando también el suelo dañado, además de tareas de limpieza de humedades y pintado.