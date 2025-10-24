El Ayuntamiento derriba kioscos abandonados para ganar espacio peatonal y mejorar la accesibilidad

La concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Huelva está llevando a cabo la demolición de kioscos abandonados en distintos barrios de la ciudad, respondiendo así a las demandas vecinales y logrando recuperar espacios para peatones y mejorar la accesibilidad.

La alcaldesa, Pilar Miranda, acompañada de la concejala responsable del área, Mariló Ponce, supervisó recientemente los trabajos en el Molino de la Vega, donde se está derribando el kiosco situado en la avenida de Las Palmeras, a la altura de la calle Escritor Luis Manzano. “Con estas actuaciones cumplimos un compromiso adquirido con los vecinos mediante la política de escucha activa y despacho de calle, dando respuesta a los problemas que de verdad les importan”, señaló la primera edil.

La actuación se enmarca dentro del Plan de Actuaciones de Barriadas, que representa la mayor inversión directa en barrios de la última década, con fondos propios del Ayuntamiento y un presupuesto superior a los 7 millones de euros. El plan busca dar solución a demandas históricas de los vecinos tras meses de trabajo de diagnóstico y escucha ciudadana.

Detalles de la demolición

Los kioscos derribados, construcciones de unos 9 metros cuadrados, estaban destinados antaño a la venta de prensa y golosinas, pero desde hace tiempo se encontraban en desuso, con concesiones administrativas abandonadas. La demolición incluye retirada de estructuras y base, desconexión de redes de agua y luz y reposición del pavimento, evitando así que estos espacios se conviertan en focos de vandalismo, insalubridad o inseguridad.

Hasta la fecha, se han demolido kioscos en la calle Tesoro de Aliseda (La Florida), calle Vasco Núñez de Balboa (Huerto Paco), avenida Unión Europea (Las Colonias) y avenida de Las Flores (El Torrejón). Actualmente se trabaja en el Molino de la Vega, y próximamente se intervendrá en Pérez Cubillas, con derribos en el Parque San Francisco de Asís y la Plaza Juan XXIII.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento busca ganar espacio para los peatones, mejorar la imagen urbana y la seguridad en las calles, contribuyendo a que los barrios de Huelva sean más accesibles y agradables para quienes viven y transitan por ellos.