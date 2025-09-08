El Ayuntamiento convoca el 28º Salón de Otoño de Pintura de Huelva, dotado con 9.000 euros en premios

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico, ha abierto la convocatoria del 28º Salón de Otoño de Pintura, uno de los certámenes más emblemáticos de la ciudad y una cita de referencia en el panorama artístico nacional.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha subrayado que este certamen constituye “una cita cultural de primer nivel que impulsa la creación contemporánea, da visibilidad a los artistas y contribuye al enriquecimiento del patrimonio artístico municipal”. En este sentido, Molina ha animado a los creadores a participar en un concurso que “se ha consolidado como escaparate de talento y punto de encuentro entre artistas y público”.

“Con la convocatoria del 28º Salón de Otoño de Pintura, el Ayuntamiento de Huelva reafirma su compromiso con el fomento de la cultura y el apoyo al arte contemporáneo, invitando a los creadores a sumarse a una cita que, además de premiar la excelencia artística, contribuye a enriquecer el patrimonio colectivo de la ciudad”, ha destacado el concejal.

El plazo de inscripción se extenderá del 1 al 17 de octubre de 2025 y deberá formalizarse exclusivamente a través de internet. Los artistas interesados tendrán que enviar por correo electrónico el boletín de inscripción disponible en la web municipal www.huelva.es , acompañado de una copia del DNI o tarjeta de residencia, un breve currículum y una fotografía en color de la obra. Cada participante podrá concurrir con una única pieza original, inédita y no premiada, con temática y técnica libres, aunque no se admitirán trabajos realizados mediante técnicas digitales ni obras de dimensiones superiores a 150 por 150 centímetros.

Una vez finalizada la fase de inscripción, el jurado procederá a realizar una preselección de las obras que mejor se ajusten a los objetivos del certamen. La relación de artistas seleccionados se hará pública en la web del Ayuntamiento de Huelva. Los autores cuyas obras resulten preseleccionadas deberán presentarlas físicamente entre los días 27 de octubre y 10 de noviembre de 2025, en el lugar y horario que se anunciará oportunamente a través de los canales oficiales del consistorio.

En esta vigésimo octava edición, el Salón de Otoño de Pintura repartirá un total de 9.000 euros en premios, con un Primer Premio de 6.000 euros en la modalidad de adquisición y dos Accésits dotados con 1.500 euros cada uno. Además, el jurado podrá otorgar menciones de honor sin dotación económica si lo estimara conveniente. El fallo será inapelable y se dará a conocer junto con la selección final de las obras que conformarán la exposición colectiva.

La muestra con las obras premiadas y seleccionadas se inaugurará el 28 de noviembre en las salas de la Casa Colón de Huelva, donde permanecerá abierta al público hasta el 20 de diciembre de 2025. Como en ediciones anteriores, se prevé la edición de un catálogo, en formato impreso y/o digital, que recogerá los trabajos participantes en esta exposición.

El Salón de Otoño de Pintura nació en los años sesenta por iniciativa del Círculo Mercantil de Huelva y, desde 1971, es organizado por el Ayuntamiento. Con el paso de los años, ha logrado un reconocimiento destacado en el panorama artístico nacional, convirtiéndose en un escaparate de nuevas tendencias y talentos. Tras algunos periodos de interrupción, fue recuperado en 2022, retomando así una tradición cultural de gran arraigo en la ciudad. En la última edición participaron más de un centenar de artistas procedentes de diferentes puntos de España, lo que confirma el atractivo y proyección de este certamen.