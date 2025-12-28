El Ayuntamiento arrancará 2026 con una gran campaña verde: 237 árboles, más de 3.000 arbustos y casi 20.000 flores

El Ayuntamiento de Huelva iniciará el año 2026 con una ambiciosa campaña de plantación destinada a reforzar la masa vegetal de la ciudad. En total, se plantarán 237 árboles, 3.042 arbustos y 19.661 flores, dentro del proyecto ‘Huelva: Capital Verde del Sur de Europa’, con una inversión que supera los 95.500 euros.

La actuación, coordinada por el área de Parques y Jardines de la concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos, se desarrollará de forma progresiva a medida que las especies vayan llegando al vivero municipal. La concejala responsable del área, Mariló Ponce, ha subrayado que el objetivo es “continuar con el ambicioso Plan de Arbolado, pero también reforzar la presencia de arbustos y plantas vivaces para avanzar hacia una ciudad más verde, sostenible y preparada para el futuro”.

Según ha explicado Ponce, este compromiso medioambiental no solo está vinculado al incremento de zonas verdes, sino también a un modelo de desarrollo basado en el urbanismo sostenible, el turismo responsable y la apuesta por energías limpias como el hidrógeno verde, llamado a protagonizar la próxima revolución industrial de la ciudad.

La primera remesa de árboles ya ha comenzado a plantarse en puntos como las calles Santa Olalla y Santa Bárbara. No obstante, el plan contempla actuaciones en todas las barriadas, con proyectos destacados en los parterres del Nuevo Parque de la avenida Nuevo Colombino, la avenida Ana María Jerez Cano, el Parque del Ferrocarril junto al Muelle de la Río Tinto y el parque de la barriada de Cardeñas.

El calendario de plantaciones se estructura en dos fases, respetando el parón estival que impone el ciclo biológico de las especies. De este modo, los trabajos se desarrollarán entre invierno y primavera y se retomarán en otoño.

La nueva partida incluye especies como pinos, robles, olivos, fresnos, algarrobos, cinamomos o chitalpas, seleccionadas bajo criterios técnicos para garantizar su adaptación al entorno urbano. Se priorizan ejemplares que no dañen aceras ni infraestructuras, resulten menos perjudiciales para las personas alérgicas y contribuyan a mitigar el dióxido de carbono, generar oxígeno y aumentar las zonas de sombra.

El plan contempla completar alineaciones, reponer alcorques vacíos e incrementar la masa forestal urbana. “No se trata solo de plantar árboles, sino de hacerlo bien, para lograr una cubierta vegetal eficaz y una arboleda con futuro”, ha señalado la concejala.

Además del arbolado, el Ayuntamiento apuesta de forma decidida por arbustos y flores para alcanzar un equilibrio ecológico más estable. Estas especies ayudan a reducir el efecto ‘isla de calor’, mejoran la infiltración del agua de lluvia, frenan la erosión y protegen las raíces de los árboles, además de mejorar la imagen y la percepción ciudadana de los espacios verdes.

“El arbolado es imprescindible, pero sin arbustos y flores la ciudad queda incompleta”, ha concluido Mariló Ponce.