El Ayuntamiento anuncia la mayor inversión en los barrios de la última década con 7 millones de euros para su transformación urbanística
La ciudad de Huelva afronta una de sus mayores transformaciones urbanísticas en la última década gracias a una inversión de más de siete millones de euros, que el Ayuntamiento destinará a la ejecución de 25 proyectos en distintos barrios. La alcaldesa, Pilar Miranda, presentó el plan acompañada de varios miembros del equipo de Gobierno y destacó que se trata de una apuesta “con fondos propios, fruto de la gestión económica municipal”, con actuaciones que se desarrollarán entre el último trimestre de 2025 y todo 2026.
El programa, definido tras meses de trabajo en la calle y en diálogo con los vecinos, se marca como objetivo mejorar la habitabilidad de los barrios y responder a demandas históricas como aparcamientos, zonas verdes o equipamientos deportivos.
Actuaciones previstas para 2025:
Renovación de las pistas deportivas del Polígono San Sebastián.
Arreglo de la calle Navidad, en la barriada del mismo nombre.
Mejoras en las zonas comunes de Verdeluz, a petición de los vecinos.
Demolición de ocho quioscos abandonados que se habían convertido en puntos negros.
Instalación de césped artificial en el campo Cristo Pobre, entre Nuevo Molino y la barriada de La Navidad.
Demolición del mercado de La Merced, que posteriormente se adaptará como aparcamiento para los vecinos de La Merced y Nuevo Molino.
Proyectos que se ejecutarán en 2026:
Reforma de la Plaza Pascual Cervera y la Plaza Zenobia, en La Orden.
Adecuación del entorno del Muelle del Tinto, en Pescadería.
Construcción de un aparcamiento público y gratuito en Torres Quevedo, en la barriada del Matadero.
Renovación del acerado y entorno de la Plaza de Toros, en La Merced.
Reforma de la Plaza Padre Genaro, en Isla Chica.
Renovación de aceras y zonas comunes en las calles Vicente Yáñez Pinzón, Pedro Alonso Niño y Joaquín de la Torre, en Huerta Mena.
Renovación de aceras y espacios comunes en Sedano Arce, en la barriada Tartessos.
Arreglos de las medianas de la avenida Ana María Jerez Cano, en Marismas del Polvorín.
Renovación de parterres y sistema de riego en Nuevo Parque.
Culminación de la renovación de la calle Santos Chocano y arreglos en Ramón Campoamor y Mateo Alemán, en La Hispanidad.
Plan de rehabilitación de parques infantiles, que reformará por completo el Parque Robinson en el Molino de la Vega.
Culminación de arreglos en las cubiertas de viviendas municipales de la barriada de la Navidad y de la casa grande Jesús Hermida.
Elección de parcela e inicio del procedimiento para la construcción de una piscina municipal.
Inicio de la primera fase del nuevo recinto Colombino.
Actuaciones complementarias:
Nuevo aparcamiento en Cardeñas para atender a la propia barriada y a La Orden, en colaboración con Diputación.
Puesta en marcha de un nuevo plan de asfaltado.
Climatización del espacio cultural Santa Fe.
Plan anual de mejoras en el Nuevo Colombino, en coordinación con el Recreativo de Huelva.
Miranda subrayó que se trata de un plan “pensado desde los barrios y para los barrios, que busca que el crecimiento de Huelva mejore la vida de todos los onubenses, vivan donde vivan”. Y añadió: “Queda mucho por hacer, pero Huelva crece de forma imparable, y este es el camino que nos llevará a la ciudad que todos merecemos”.