Ayuntamiento, Aguas de Huelva y entidades sociales avanzan en el desarrollo del Pacto Social del Agua

El Ayuntamiento de Huelva, la empresa municipal Aguas de Huelva y representantes del tejido social de la ciudad han celebrado esta semana la segunda mesa de trabajo del Pacto Social del Agua, una iniciativa que busca consolidar una gestión del agua con dimensión social, medioambiental y participativa.

El encuentro da continuidad al compromiso adquirido en julio del pasado año, cuando se presentó públicamente este proyecto orientado a convertir el agua en un eje de cohesión social, desarrollo sostenible e innovación en la capital onubense. Tras la primera mesa celebrada en octubre, esta nueva sesión ha vuelto a reunir a representantes institucionales y sociales en el salón de actos de la ETAP El Conquero.

La bienvenida a los asistentes ha estado a cargo de la teniente de alcaldesa de Familias, Servicios Sociales, Empleo y Vivienda, Adela de Mora, acompañada por la directora de Sostenibilidad de Aguas de Huelva, Natividad Moya, y el director de Sostenibilidad, Acción Social y Transformación de Hidralia, Gonzalo Jiménez Espinosa.

Durante su intervención, De Mora destacó que el Pacto Social del Agua nace con la vocación de ser “una herramienta útil y cercana, basada en la escucha activa y el trabajo conjunto con las entidades y servicios que cada día están al lado de las personas que más lo necesitan”, con el objetivo de convertir el agua en un motor de cohesión social, transformación ecológica y desarrollo económico.

A esta segunda mesa han asistido representantes de Cruz Roja Huelva, la Asociación de Vecinos Santa Ana, AFA Alzheimer Huelva, los servicios sociales del Ayuntamiento de Huelva y de la Junta de Andalucía, el responsable del Área de Empleo municipal y la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Huelva (AJE). También han participado responsables del Comité DT Andalucía de Desarrollo Sostenible y Acción Social de Hidralia, socio privado de Aguas de Huelva.

Durante el encuentro, los representantes municipales y de la empresa de aguas reiteraron su voluntad de mantener un espacio abierto al diálogo con las entidades sociales, con el fin de impulsar políticas públicas que utilicen el agua como herramienta de transformación social y económica. En este sentido, se recordó que durante 2024 se aplicaron más de 1.350 bonificaciones sociales destinadas a apoyar a familias y colectivos en situación de vulnerabilidad.

En el marco de la jornada, la directora de Sostenibilidad de Aguas de Huelva presentó las acciones de sensibilización y formación que la empresa municipal desarrollará durante el primer semestre del año. Estas iniciativas incluyen actividades educativas y programas de concienciación medioambiental dirigidos a la ciudadanía, muchas de ellas surgidas a partir de las propuestas recogidas en la primera mesa de trabajo celebrada en octubre.

Asimismo, durante la sesión se recogieron nuevas aportaciones de las entidades participantes, reforzando así un espacio de participación que permite incorporar la visión de los colectivos sociales al diseño de políticas vinculadas a la gestión del ciclo integral del agua.

Por su parte, el director de Sostenibilidad, Acción Social y Transformación de Hidralia presentó tres proyectos de innovación social que la compañía desarrolla en Andalucía: Big Social Sur, OLA y FOCO. Estos programas están orientados a detectar situaciones de vulnerabilidad, mejorar las competencias laborales y personales de los participantes y fomentar la inclusión social y laboral.

Con este proceso participativo, Huelva avanza en la consolidación de un modelo de gestión del agua con enfoque social y medioambiental, alineado con la Agenda Urbana y la Estrategia de Ciudad, con el objetivo de garantizar el acceso a un recurso esencial y reforzar su papel como referente en políticas públicas de sostenibilidad, transformación ecológica e inclusión.