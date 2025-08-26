El Cristo Pobre estrenará césped artificial tras adjudicar el Ayuntamiento de Huelva el contrato de obra

Las obras de instalación del césped artificial en el campo de fútbol del Cristo Pobre comenzarán en septiembre. La Junta de Gobierno celebrada hoy ha aprobado la adjudicación del contrato de ejecución de los trabajos a Urban Global 2008 por una 414.739,44 más IVA, lo que eleva la intervención a 501.834,72 euros. El plazo de ejecución de los trabajos es de cuatro meses, por lo que si todo marcha según lo previsto podría estar operativo antes de finales de año.

El Campo de Fútbol Cristo Pobre es una instalación emblemática para nuestra ciudad, utilizada por numerosos equipos y asociaciones deportivas locales. Su estado actual requiere intervenciones inmediatas para garantizar la seguridad y funcionalidad necesarias para la práctica deportiva. Se trata del único campo de albero que queda en uso en Huelva, por lo que el Ayuntamiento cumple así con un compromiso de su alcaldesa, Pilar Miranda, y da respuesta a una demanda histórica de cientos de vecinos de la barriada y su entorno, que podrán disfrutar dentro de unos meses con un terreno de juego moderno, con todas las comodidades y adaptado a las necesidades actuales.

La instalación del césped artificial era un objetivo adquirido por el equipo de Gobierno para este ejercicio. Así, el pleno municipal aprobó el pasado mes de marzo la modificación presupuestaria necesaria para completar la dotación presupuestaria para su licitación. Un procedimiento administrativo que ha concluido con la adjudicación en Junta de Gobierno del proyecto. En los próximos días se formalizará el contrato para que los trabajos puedan empezar a lo largo del mes de septiembre.

Como ha explicado la concejala de Deportes y Salud, María de la O Rubio, se trata de “un día importante y muy esperado por todos los vecinos, por los onubenses y el colectivo deportivo de Huelva”. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que “si no hay ningún problema, el Cristo Pobre tendrá su césped artificial antes de que acabe el año para que las chicas y chicos de Huelva disfruten de un campo con un terreno de juego de última generación”. De esta manera, “este equipo de Gobierno cumple sus promesas, con un proyecto que no existía y que hemos hecho desde cero ajustándolo a las necesidades de los vecinos de la zona y todo el deporte de Huelva”.

La rehabilitación del campo no solo mejorará las condiciones para los deportistas, sino que también fomentará la cohesión social y promoverá hábitos saludables entre los ciudadanos.