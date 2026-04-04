El Ayuntamiento activa el dispositivo especial para retirar la cera tras la Semana Santa

El Ayuntamiento ha puesto en marcha este sábado el dispositivo especial de limpieza para la retirada de cera acumulada durante la Semana Santa, con una planificación que se desarrollará en turnos de mañana, tarde y noche y que abarcará alrededor de 25 calles de la ciudad.

Los trabajos han comenzado por los pasos de peatones adoquinados de la carrera oficial, considerados puntos prioritarios para garantizar la seguridad del tráfico y evitar deslizamientos. Posteriormente, las actuaciones continuarán por vías como Méndez Núñez, Plus Ultra y Marina, entre otras zonas afectadas por el paso de las hermandades.

Además de la retirada de cera en calzadas y espacios peatonales, el dispositivo incluye la reposición del mobiliario urbano que fue desplazado durante estos días, como contenedores, papeleras o elementos soterrados, debido a la instalación de palcos.

La organización del operativo busca minimizar las molestias a la ciudadanía y a la actividad económica. Por ello, las zonas más comerciales serán atendidas preferentemente en horario nocturno, mientras que en calles de carácter más residencial y menor tránsito, como el paseo Santa Fe o el entorno de la plaza Niña, los trabajos se realizarán en turnos de mañana y tarde.

El dispositivo está compuesto por seis operarios y cuenta con cuatro máquinas fregadoras e hidrolimpiadoras, además de un furgón eléctrico equipado con un sistema de agua a presión a alta temperatura, lo que facilita la eliminación de la cera. Los trabajadores utilizan también herramientas específicas como rascadores, campanas de presión y productos desengrasantes.

Con este operativo, el Ayuntamiento busca devolver la normalidad a las calles tras la Semana Santa, garantizando la seguridad y la limpieza en los espacios públicos.