El Ayuntamiento activa un amplio dispositivo especial para garantizar la seguridad, movilidad y limpieza en Semana Santa

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha el dispositivo especial de Semana Santa con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos durante los días de mayor afluencia del año en la ciudad. El operativo abarca áreas clave como la seguridad, la movilidad, el transporte público y la limpieza, con el fin de ofrecer a ciudadanos y visitantes una experiencia cómoda y segura, además de facilitar el desarrollo de las estaciones de penitencia.

El plan se coordina con el dispositivo de seguridad establecido en la Junta Local, en el que participan administraciones locales, autonómicas y nacionales, y se complementa con un refuerzo extraordinario de los servicios municipales.

En materia de seguridad, toda la plantilla de la Policía Local estará operativa, mientras que el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento desplegará un dispositivo específico desde el Domingo de Ramos, con puntos estratégicos cercanos a la Carrera Oficial, como la calle Lazo Real y el entorno del Mercado del Carmen. En total, el servicio contará con 24 efectivos más el jefe de servicio.

A ello se suma la labor de Protección Civil, con 60 voluntarios que acompañarán a las hermandades durante sus recorridos. Además, se habilitará un Puesto de Mando Avanzado en la Carrera Oficial y se reforzará la asistencia sanitaria con ambulancias y vehículos de intervención rápida en puntos clave del centro.

Uno de los aspectos fundamentales del dispositivo es la movilidad. La Policía Local establecerá cortes de tráfico en el centro de la ciudad entre las 17.00 y las 18.00 horas, blindando la zona mediante filtros de acceso en vías como Gran Vía, Pablo Rada, calle Puerto o San José. Este cierre permitirá garantizar la seguridad de los peatones y facilitar el tránsito de las cofradías.

También se actuará en una treintena de calles fuera del centro, donde se prohibirá el estacionamiento en tramos estrechos y se instalará señalización específica. Para facilitar el tránsito peatonal, se han habilitado puntos de cruce en zonas como La Placeta, Mora Claros o la Plaza de las Monjas.

En el ámbito de la accesibilidad, el Ayuntamiento consolida la plataforma reservada para personas con movilidad reducida en la Plaza de la Constitución, desde donde podrán contemplar los desfiles procesionales en un espacio adaptado y señalizado.

El transporte público también experimentará cambios. La Empresa Municipal de Transportes Urbanos, EMTUSA, ampliará su horario hasta la medianoche desde el Domingo de Ramos al Viernes Santo, con salidas reforzadas desde Zafra y la rotonda de la Dinastía Litri. Asimismo, se adaptarán los recorridos en función de los cortes de tráfico.

En cuanto al servicio de taxis, las paradas del centro se reorganizan, trasladándose la de la Plaza de las Monjas a la calle Rafael López en horario de mañana y a Pablo Rada por la tarde, además de habilitarse nuevas ubicaciones provisionales.

El dispositivo incluye también un importante refuerzo en limpieza, con más de 120 jornadas extraordinarias y un aumento de personal en todos los turnos, especialmente el nocturno. Se desplegarán medios mecánicos como barredoras, baldeadoras o equipos de agua a presión, y se realizarán actuaciones previas como la eliminación de grafitis, desbroce de zonas y limpieza intensiva de itinerarios.

Durante los desfiles, se llevarán a cabo recogidas extraordinarias de residuos y se repartirán bolsas entre los usuarios de palcos y sillas para facilitar la limpieza. Además, tras la Semana Santa se procederá a la retirada de cera y desmontaje de infraestructuras para que la ciudad recupere su normalidad en el menor tiempo posible.

Por último, el Ayuntamiento recuerda la disponibilidad de la Oficina Municipal de Objetos Perdidos, desde donde los ciudadanos podrán recuperar pertenencias extraviadas durante estos días.

Con este dispositivo, el Consistorio refuerza su apuesta por una Semana Santa segura, accesible y organizada, preparada para acoger a miles de personas en uno de los momentos más importantes del año para la ciudad.