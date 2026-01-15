El Ayuntamiento de Huelva abre a la ciudadanía la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha el proceso de participación ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS), un documento estratégico que marcará las políticas públicas de vivienda en la ciudad durante los próximos años. Como primer paso, ya se encuentra activa una encuesta dirigida a toda la ciudadanía con el objetivo de recabar opiniones, necesidades y propuestas relacionadas con el acceso a la vivienda y el uso del suelo.

Este plan, impulsado por el Ayuntamiento de Huelva, permitirá identificar y cuantificar las necesidades actuales y futuras de vivienda, analizar la situación del parque residencial y del mercado inmobiliario y definir los objetivos y actuaciones necesarias para garantizar una vivienda digna, adecuada y asequible. Así lo ha explicado el primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medioambiente y portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias, quien ha destacado que se trata de “un instrumento fundamental para el desarrollo social y urbano de la ciudad”.

Desde el Consistorio subrayan que la participación ciudadana se ha incorporado desde la fase inicial del Plan, correspondiente al diagnóstico previo. “Queremos que la ciudadanía tenga un papel protagonista desde el inicio del proceso, porque contar con su visión y experiencia mejorará la calidad del diagnóstico y la eficacia de las soluciones que se propongan”, ha señalado Arias.

La encuesta, sencilla y accesible, permite a los vecinos aportar información sobre su situación residencial, necesidades de vivienda, capacidad económica y percepción del mercado inmobiliario y de las políticas públicas en este ámbito. Los datos obtenidos servirán como base para construir un diagnóstico ajustado a la realidad de Huelva.

El proceso participativo se completará con otras acciones, como la utilización de un Sistema de Información Geográfica como herramienta de comunicación y difusión, entrevistas a agentes clave del sector y la generación de contenidos informativos a través de los canales municipales. Todo ello responde, según el portavoz municipal, a “una clara apuesta por la transparencia, la información y la implicación activa de la ciudadanía”.

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo está siendo elaborado por la empresa Espacio Común, tras la adjudicación de un contrato con un presupuesto de 48.400 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. El documento abordará la situación de la vivienda en Huelva desde una perspectiva analítica, estratégica y programática, incorporando mecanismos de financiación, seguimiento y evaluación.

Felipe Arias ha animado a los vecinos y vecinas a participar en la encuesta, subrayando que “sus aportaciones serán fundamentales para definir un Plan que responda de manera realista y eficaz a las necesidades de la ciudad”, recordando que la vivienda es un asunto que afecta al conjunto de la población y requiere del compromiso colectivo.