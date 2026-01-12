La Asociación de la Prensa convoca el Premio Huelva de Periodismo 2025 con una dotación de 1.250 euros por categoría

La Asociación de la Prensa de Huelva ha convocado el Premio Huelva de Periodismo 2025, una iniciativa que cuenta con el apoyo institucional y el patrocinio de la Diputación de Huelva y que tiene como objetivo promover los valores periodísticos, históricos, sociales, económicos y culturales de la provincia a través de los medios de comunicación.

La principal novedad de esta edición es la unificación de las categorías de Prensa e Internet en una sola modalidad, en la que podrán concurrir trabajos publicados tanto en prensa escrita como digital. Esta reorganización permitirá incrementar la dotación económica individual de cada una de las categorías —Prensa/Internet, Radio, Televisión y Fotografía— hasta los 1.250 euros.

Desde la organización se ha valorado de forma muy positiva la alta participación y el nivel de calidad alcanzados en la edición anterior, celebrada tras cuatro años sin convocatoria. En este contexto, tanto la Diputación como la Asociación de la Prensa han animado a los profesionales de la información que desarrollan su labor en medios onubenses a presentar sus trabajos antes de que finalice el mes de enero, siguiendo las bases establecidas en la convocatoria.

Podrán participar todos los trabajos periodísticos referidos a la provincia de Huelva que hayan sido difundidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 en prensa en papel o digital, radio, televisión o fotografía. La presentación deberá ajustarse a los requisitos técnicos y de acreditación fijados para cada modalidad y contar con la correspondiente certificación del medio de comunicación.

El plazo de admisión permanecerá abierto hasta el 31 de enero de 2026, inclusive, a las 00.00 horas, pudiéndose presentar un máximo de tres trabajos por autor y categoría. En la última edición del certamen se presentaron 79 trabajos periodísticos, consolidando estos premios como una referencia del periodismo en la provincia de Huelva.