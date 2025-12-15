La Asociación Bebés Robados Huelva celebra hoy una nueva jornada de recogida de muestras de ADN en La Gota de Leche

La Asociación Bebés Robados Huelva celebrará hoy, lunes 15 de diciembre, a partir de las 17.00 horas, su quinta jornada de recogida de muestras de ADN en el espacio municipal La Gota de Leche. Una convocatoria con la que la entidad reafirma su compromiso con las familias que sospechan haber sido víctimas del robo de bebés en la provincia y que buscan respuestas tras décadas de incertidumbre.

Esta nueva jornada se enmarca dentro de las actuaciones impulsadas por la asociación tras las exhumaciones realizadas el pasado mes de agosto en el Cementerio de La Soledad, donde se recuperaron restos óseos de fosas comunes, un avance considerado clave en el camino hacia la verdad, la justicia y la reparación.

Desde la asociación subrayan que “cada muestra que recogemos es un paso más hacia respuestas que nunca llegaron, hacia historias que merecen ser conocidas y vidas que merecen ser reparadas”. El objetivo principal es facilitar la comparación genética entre los restos recuperados y las muestras aportadas por familiares, con el fin de reconstruir historias interrumpidas y ofrecer certezas a quienes llevan años buscando.

La recogida de muestras está coordinada por la propia Asociación Bebés Robados Huelva en colaboración con el Laboratorio de la Universidad de Granada, encargado de realizar los análisis genéticos que permitirán la identificación de perfiles y, en su caso, avanzar hacia la confirmación de vínculos biológicos.

La entidad hace un llamamiento a personas adoptadas o inscritas como biológicas que tengan dudas sobre sus orígenes para que participen en esta jornada. “No dejéis pasar la oportunidad de recuperar vuestra historia. Vuestros padres vivieron sus vidas como quisieron. Ahora os toca a vosotros elegir”, señalan.

La asociación garantiza la total confidencialidad y el máximo respeto a la privacidad de las personas participantes, consciente de la sensibilidad y la carga emocional que acompañan este tipo de procesos.