Arrancan las obras de ampliación y reforma de la Escuela de Arte León Ortega con una inversión superior a 3,6 millones

Las obras de ampliación y reforma de la Escuela de Arte y Superior de Diseño León Ortega de Huelva ya están en marcha con una inversión superior a los 3,6 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de 18 meses. El inicio de los trabajos se ha escenificado con el acto de colocación de la primera piedra, al que han asistido responsables institucionales y autoridades locales y autonómicas.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha señalado que esta actuación “da respuesta a una demanda de la comunidad educativa y de toda la sociedad onubense” y permite recuperar un edificio emblemático de la ciudad, además de reforzar las enseñanzas artísticas y superiores de diseño, de marcado carácter profesionalizante.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio en una parcela puesta a disposición por el Ayuntamiento de Huelva, junto al recinto educativo existente, así como la redistribución, mejora y rehabilitación de los dos inmuebles que conforman actualmente la escuela: el antiguo Matadero Municipal y el módulo de ampliación construido con posterioridad.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado que la colocación de la primera piedra supone “un acto simbólico, pero cargado de significado”, al marcar el inicio de proyectos largamente esperados que comienzan a hacerse realidad en la ciudad.

La nueva edificación contará con una superficie total de 1.260 metros cuadrados y albergará nuevas aulas para Bachillerato Artístico y ciclos formativos, además de un laboratorio fotográfico y espacios comunes como biblioteca, sala de usos múltiples y departamentos.

Actualmente, la Escuela de Arte León Ortega cuenta con 377 estudiantes matriculados en Bachillerato Artístico, Estudios Superiores de Diseño de Producto y diversos ciclos de grado medio y superior vinculados a disciplinas artísticas y creativas.