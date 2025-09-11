Arranca este sábado la segunda edición del Programa Andalucía Sinfónica en Huelva

La capital onubense acogerá este sábado, 13 de septiembre, el primer concierto de la segunda edición del Programa Andalucía Sinfónica, correspondiente a la temporada 2025/2026. La iniciativa, impulsada por la Consejería de Cultura y Deporte y la Fundación Unicaja, tiene como objetivo acercar la música sinfónica a las provincias andaluzas que no cuentan con orquesta institucional propia.

El Auditorio de la Casa Colón será el escenario de la actuación inaugural, que correrá a cargo de la Orquesta Ciudad de Granada. La programación en Huelva continuará con tres conciertos más: la Orquesta de Córdoba el 27 de febrero de 2026, la Filarmónica de Málaga el 12 de abril y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla el 18 de abril, todos en el mismo auditorio.

La delegada de Cultura y Deporte, Teresa Herrera, destacó que el programa permite “llevar a las cuatro orquestas institucionales a provincias sin orquesta propia, acercando la música sinfónica a toda la ciudadanía”. Por su parte, Sara Rodríguez, en representación de la Fundación Unicaja, subrayó el compromiso de la entidad con la cultura en Andalucía y señaló que la iniciativa ofrece “la oportunidad de disfrutar del talento y la excelencia de nuestras orquestas en distintas localidades de la región”.

Durante esta temporada, las cuatro orquestas institucionales de Andalucía realizarán un total de dieciséis conciertos en varias localidades andaluzas, consolidando Andalucía Sinfónica como un proyecto de difusión musical de alcance regional.