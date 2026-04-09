Arranca ‘Huelva contra el Estrés’ 2026 con talleres gratuitos para fomentar el bienestar emocional

El Ayuntamiento de Huelva, en colaboración con la entidad GrowersGo, pone en marcha una nueva edición del programa ‘Talleres Huelva contra el Estrés 2026’, una iniciativa enmarcada en el concepto de ‘Huelva, ciudad del buen vivir’ con la que se pretende promover la salud emocional, física y social de la ciudadanía.

La programación arranca el próximo sábado 25 de abril, a las 11.00 horas, en la Plaza de las Monjas, con el taller ‘Desconexión digital en familia’. Este primer encuentro, dirigido a toda la ciudadanía, abordará los beneficios de reducir el uso de dispositivos electrónicos en la vida diaria, ofreciendo herramientas para establecer límites sin generar conflicto y proponiendo alternativas de ocio familiar. Además, se enseñará a crear rutinas digitales saludables, poniendo el foco en momentos clave como las comidas, el estudio o el descanso.

El programa contempla un total de 12 talleres gratuitos que se desarrollarán entre abril y diciembre —con una pausa durante los meses de verano— en distintos espacios abiertos y emblemáticos de la ciudad. Con una frecuencia quincenal, las actividades están dirigidas tanto a colectivos específicos como al conjunto de la ciudadanía.

Entre los destinatarios se encuentran profesionales sanitarios, docentes, personal de ayuda a domicilio, personas mayores, jóvenes, familias y personas con discapacidad. Las temáticas giran en torno a la gestión emocional, la desconexión digital, la actividad física, la alimentación saludable, la resiliencia y la creación de hábitos de bienestar.

Los talleres, de carácter práctico y con una duración aproximada de entre 60 y 120 minutos, tienen como objetivo ofrecer herramientas útiles para mejorar la calidad de vida, prevenir el estrés crónico y fomentar hábitos saludables relacionados con el descanso, la alimentación, el movimiento y la regulación emocional.

Todas las actividades son gratuitas, si bien es necesario realizar una inscripción previa a través de la web habilitada para garantizar la organización y accesibilidad de los talleres.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por una ciudad más saludable y centrada en el bienestar de las personas, al tiempo que promueve espacios de encuentro que favorezcan la cohesión social.

PROGRAMACIÓN

Taller 1: Desconexión digital en familia. Colectivo: Familias. Fecha: 25 de abril. Ubicación: Plaza de las Monjas.

Taller 2: Sentirnos acompañados en cada etapa de la vida. Colectivo: Mayores. Fecha: 8 de mayo. Ubicación: Plaza del Estadio (Isla Chica).

Taller 3: Gestión emocional para profesionales de cuidados. Colectivo: Personal de ayuda a domicilio. Fecha: 22 de mayo. Ubicación: Parque Zafra.

Taller 4: Desmontando barreras: Diversidad que nos hace más capaces. Colectivo: Personas discapacitadas y sus familiares. Fecha: 5 de junio. Plaza de la Merced.

Taller 5: Movernos para sentirnos mejor: Entrenamiento grupal al atardecer. Colectivo: Toda la ciudadanía. Fecha: 19 de junio. Ubicación: Paso de la Ría.

Taller 6: Conexión cuerpo y mente: Clase de yoga para todos los niveles. Colectivo: Toda la ciudadanía. Fecha: 4 de septiembre. Ubicación: Monumento a Colón.

Taller 7: Cómo sostener el aula sin quemarte. Colectivo: Docentes. Fecha: 18 de septiembre. Ubicación: Barrio Obrero, Plaza España 1 (Junto a la Casa del Guarda).

Taller 8: Herramientas de bienestar diario para cuidadores. Colectivo: Personal de ayuda a domicilio. Fecha: 3 de octubre. Ubicación: Carpas de la Avenida de Andalucía

Taller 9: Cómo reducir la ansiedad y gestionar el impacto de las redes sociales. Colectivo: Juventud. Fecha: 16 de octubre. Ubicación: Plaza de la Constitución (Junto al Ayuntamiento de Huelva).

Taller 10: Cómo crear y mantener hábitos saludables. Colectivo: Toda la ciudadanía. Fecha: 6 de Noviembre. Ubicación: Gota de Leche.

Taller 11: Alimentación saludable en familia. Colectivo: Familias. Fecha: 20 de noviembre. Ubicación: Gota de Leche.

Taller 12: Cómo afrontar cambios con resiliencia. Colectivo: Toda la ciudadanía. Fecha: 10 de diciembre. Ubicación: Gota de Leche.