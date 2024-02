El equipo técnico de Igualdad del Ayuntamiento suspende el taller municipal tachado de "machista" y "denigrante"

No arrecia la polémica en el caso del taller municipal tachado de "machista" por dirigir su acción al colectivo de mujeres. Si esta mañana era el Ministerio de Igualdad el que advertía al Ayuntamiento que no costeará el taller "machista" Hogares Saludables y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pedía que se suspenda el curso, ahora el equipo técnico de Igualdad del Ayuntamiento de Huelva y la empresa de educación ambiental organizadora del Taller ‘Mujer y Sostenibilidad’ ofertado por esta concejalía de Servicios Sociales, Familia y Accesibilidad dan su versión de los hechos y explican el contenido del taller.

En una nota explicativa aseguran que "no es verdad que el taller a impartir se llame ‘Hogares Saludables-Libres de Tóxicos’. Por lo tanto no es verdad que sea un taller “en el que se enseñe a las mujeres a limpiar con productos ecológicos” como se ha afirmado de manera falsa e interesada. Por ello queremos informar del contenido real del taller en el que se ha trabajado y se ha ofertado, contenido que es público y no se ha contrastado a la hora de emitir falsas afirmaciones". Así citan: