El PSOE pide la dimisión del concejal responsable del taller de limpieza para mujeres

El Grupo Municipal Socialista ha pedido la dimisión o el cese inmediato del concejal de Servicios Sociales, Familia y Accesibilidad, José Manuel Moreno, como responsable del taller enmarcado en actividades sobre la mujer y la sostenibilidad del planeta en el que se pretende enseñar a limpiar la casa con productos ecológicos.

La viceportavoz del PSOE, María Teresa Flores, ha indicado que este responsable público con las competencias en materia de Igualdad “no está capacitado” para estar al frente de la concejalía donde se integran estas políticas. “Ha demostrado una enorme falta de sensibilidad y de conocimiento y, lejos de rectificar y pedir perdón, ha optado por la estrategia del ataque a la oposición”, ha insistido.

“Si este concejal no entiende la gravedad de lo ocurrido, no merece ostentar este cargo”.

La dirigente socialista ha señalado que la alcaldesa Pilar Miranda “ha sido cómplice y ha intentado también justificar lo ocurrido atacando a quienes lo hemos denunciado públicamente”. Por tanto, “la única salida que tiene el concejal es dimitir o que la alcaldesa lo cese de inmediato”.

Para la viceportavoz, “quien promueve un curso machista que encomienda a la mujer la limpieza de la casa, no merece liderar estas políticas desde lo local. Quien reacciona con soberbia y sin reconocer errores no merece seguir en su cargo”. Y lo que es más grave, “ se han escudado en el Consejo Local de la Mujer que jamás dio el visto bueno a un curso enfocado desde esa perspectiva machista y en las trabajadoras municipales del área que no pueden defenderse”.

Además, desde el PSOE han solicitado a la alcaldesa que recupere la Concejalía de Igualdad que eliminó al llegar al poder como parte de su pacto de investidura con Vox. Flores ha subrayado que “no se puede poner en riesgo lo que tanto ha costado conseguir y no podemos dar ni un paso atrás en la lucha por la Igualdad”.

Por último, María Teresa Flores ha indicado que ante todo lo que está ocurriendo últimamente en nuestro Ayuntamiento, “este equipo de Gobierno se ha convertido en una chirigota sin ninguna gracia”.

“Boicot a la oposición”

Por otro lado, desde el PSOE han denunciado un nuevo “intento de boicot a la oposición” por parte de Pilar Miranda y de su equipo.

Según ha explicado María Teresa Flores, han tenido que convocar la rueda de prensa en la calle porque se les han denegado el uso de la sala de prensa del Ayuntamiento en horario de mañana y durante las horas en las que los medios de comunicación realizan sus coberturas informativas. El PSOE ha indicado que “sin explicación alguna”, la única hora que se les ha ofrecido para el uso de la sala de prensa era la una de la tarde a pesar de nadie haber hecho uso de la misma durante toda la mañana.

La concejala socialista ha lamentado que el equipo de Gobierno “use su poder una vez más para entorpecer nuestra labor como oposición” al igual que hicieron negándose a cambiar de día los plenos para facilitar la asistencia de Gabriel Cruz.

“Pero ya se lo advertimos: si Pilar Miranda o cualquier miembro de su equipo piensa que van a conseguir callarnos o amedrentarnos, le pedimos que desistan. Este grupo municipal va a seguir ejerciendo una oposición libre, responsable y combativa ante las injusticias”, ha concluido.