Duras críticas a un taller municipal que convoca (solo) a las mujeres a aprender a usar métodos de limpieza libres de tóxicos

El taller organizado por el Ayuntamiento de Huelva ‘Hogares Saludables – Libre de Tóxicos’ convocado para el próximo 21 de febrero a las 17.00 horas en la Gota de Leche ha levantado una gran polémica. Movimientos feministas y partidos de izquierda tachan el evento de intento municipal de "devolver a la mujer a las tareas del hogar" y ven detrás del evento la mano de "la ultraderecha de VOX, socio de Pilar Miranda en el Consistorio".

Mientras, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha tildado este lunes de "nueva falsa polémica" las críticas del PSOE municipal por el taller 'Hogares Saludables-Libre de Tóxicos' organizado por la concejalía de Servicios Sociales, Familias y Accesibilidad del Ayuntamiento de Huelva y ha pedido a la oposición "que se dedique a trabajar y no a crispar".

Desde el Consistorio se entiende que "no es una polémica que se genere por organizar este curso, sino que se genera por salir una nota de prensa con mentiras, porque en la nota de prensa se habla de limpieza, poner a las mujeres a limpiar, una serie de barbaridades que seguramente quien lo ha dicho es que no ha leído el curso, para quién está organizado y de qué va, porque es un curso que se organiza para toda la población en general". "De hecho lo pone al final de la convocatoria, que es para toda la población y habla de la mujer pues porque se pide desde el Consejo Local de la Mujer, pero además es un curso que se hace en la misma línea, porque así lo plantea el Plan de Estado, que los cursos que las propias compañeras de la oposición ya organizaron en su día, taller de mujeres y plantas, taller de mujeres y emociones, taller de mujeres y aromas, el huerto del poder para mujeres, y no se originó ninguna crítica", ha dicho el concejal antes de reseñar que "no sabe dónde está la polémica".

Según el colectivo MUjeres 24 Horas, el pasado 10 de febrero el concejal de Servicios Sociales, Familia y Accesibilidad (cabe recordar que la Concejalía de Igualdad ha desaparecido de la cartera de este Ayuntamiento desde que el pasado 17 de junio tomara posesión como alcaldesa de Huelva Pilar Miranda y eliminara la misma), José Manuel Moreno, presentó una iniciativa para promover el papel de la mujer en la sostenibilidad del planeta. Un taller denominado ‘Hogares Saludables – Libre de Tóxicos’, que tal y como él mismo indicaba en la presentación de este taller, se trata “de analizar cómo podemos contribuir a la sostenibilidad de nuestra ciudad de forma individual, desde una perspectiva de género, en la que las mujeres adquieran un papel protagonista en la concienciación y sensibilización social respecto al cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático”.

El estreno de esta iniciativa, con el primero de los talleres, está abierto a la participación del público en general, previa inscripción gratuita a través del email [email protected], hasta completar aforo por orden de llegada.

Según el Movimiento Mujeres 24 Horas, hasta aquí parece que es una de esas iniciativas para, ahora que toca abordar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, "ir rellenando la agenda haciendo lo que no se le da tan mal a este Ayuntamiento, un lavado de cara, ya sea a través del greenwashing (lavado verde y sostenible) y al que ahora toca unir, el purplewashing, concepto que hace referencia a la falsedad que muestran ciertas empresas y organizaciones en sus estrategias de comunicación y marketing, cuando se vinculan y reivindican la igualdad de derechos de la mujer y el movimiento feminista en particular, y los derechos del colectivo LGTBI en general".

La información de este taller continuaba diciendo: “A través de distintas dinámicas y recursos audiovisuales, la directora de sostenibilidad e innovación de Aguas de Huelva, Natividad Moya, será la encargada de invitar a la reflexión para mostrar pequeños gestos cotidianos que pueden contribuir a mejorar el medio ambiente".

El taller anunciado incluye la elaboración de varias recetas naturales y la creación de un formulario de productos ecológicos, libre de tóxicos para el hogar, con la distribución de muestras para poder probar en casa la efectividad de desinfectantes, purificadores y artículos que, sin ingredientes químicos, pueden contribuir a preservar nuestra salud sin dañar el medioambiente, relata el comunicado de Mujeres 24H.

Así que se dirigen directamente a la alcaldesa, Pilar Miranda, a la que indican "desde el colectivo ecofeminista Mujeres 24 horas queremos denunciar públicamente cómo estáis usando los recursos públicos, provenientes del Pacto de Estado de Violencia de Género, para volver a decirnos que seguimos siendo las mujeres las responsables del cuidado y limpieza de las casas".

Y se preguntan, "¿Cuáles serán los próximos talleres? ¿Uno sobre cómo hacer ejercicio físico mientras hacemos las camas y limpiamos los altos de la cocina, u otro sobre ciencia doméstica para ser una buena ama de casa?"

"A nosotras todo esto nos recuerda a unos tiempos en los que había organismos que tenían como objetivo “educar a la mujer en el sentido del hogar, encauzarla hacia la misión que le es más propia, capacitándola para que no tenga que abandonar su casa y pueda, desde ella, ayudar con su trabajo al sostenimiento de la familia”, instituciones que querían, “que las mujeres cumpliesen una única misión en la tarea de la patria: el hogar.”

Después de estas críticas invitan a la alcaldesa : ¿quiere de verdad promover el papel de la mujer en la sostenibilidad del planeta? Pues le proponemos varias cosas:

Volver a tener una concejalía de igualdad, liderada por mujeres y donde el centro de las políticas sea la verdadera lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres. Una agenda feminista real donde el feminismo y la perspectiva de género sean miradas desde una perspectiva transversal que irradie hacia toda la vida de la ciudad. Así evitaríamos ver, cómo estamos viendo en los últimos meses, las vergonzosas fotografías donde la paridad brilla por su ausencia. Si de verdad está preocupada por el planeta y la sostenibilidad del mismo, y piensa que el papel de la mujer podría ser fundamental para luchar contra el cambio climático en nuestra ciudad, igual podría empezar por crear espacios de participación donde expertas en esta materia pudieran estar presentes en las tomas de decisiones importantes. Tenemos a muchas referentes que podrían poner su experiencia en temas muy importantes para nuestra ciudad como: fosfoyesos, parque Moret, cabezos, zonas verdes, una nueva arquitectura con perspectiva feminista, agua, etc COEDUCACIÓN. Apostar porque en todos los colegios e institutos de la capital, la coeducación centre la vida de los mismos, ingresando recursos públicos en los mismos para: visibilizar a mujeres silenciadas en la cultura y la ciencia, realizar talleres coeducativos para transformar masculinidades tóxicas y fomentar el buen trato, prevenir la violencia de género, educar corresponsablemente a niños, niñas y adolescentes para un futuro compartido de cuidados y conciliación. Fomentar el cumplimiento de los planes de igualdad tanto en pymes como en las grandes empresas instaladas en la ciudad, para que las empresas privadas sean espacios verdaderos de corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar y laboral. Que los menores y las personas dependientes no se cuidan solas, y esto sigue recayendo en los cuerpos de las mujeres.

El colectivo muestra su indignación y señala en su nota que "no nos quedamos tranquilas si no señalamos la irresponsabilidad desde el consistorio actual y sus aliados en la protección y gestión de los recursos naturales, como el agua, habiéndose repartido a diestro y siniestro para contentar intereses empresariales. Ya veremos el próximo taller para mujeres en qué consistirá, ¿en cómo lavar la ropa o los platos (otra vez a mano) en 5 minutos?, mientras la industria extractiva y contaminante sigue drenando".

Termina el comunicado "proponiendo que, más que talleres el Ayuntamiento tendría que impulsar y apoyar la creación de un consejo de personas expertas en propuestas de ciudad social y medioambientalmente responsable, con propuestas vinculantes, tras el preceptivo periodo de diálogo con la ciudadanía, asegurándose siempre de la participación cuanti- y cualitativamente relevante de mujeres".

Mujeres 24 h recomienda la promoción de iniciativas comunitarias de economía social y solidaria, que promueven otra forma de uso y consumo (tanto de bienes como de servicios).

Cartel distribuido en redes por el PSOE

A estas críticas del colectivo feminista se ha sumado el PSOE.

Desde el Grupo Municipal Socialista ha pedido explicaciones a la alcaldesa Pilar Miranda por "la organización por parte del Ayuntamiento de Huelva de un taller para enseñar a las mujeres a limpiar la casa con productos ecológicos y libres de tóxicos".

Según el PSOE, en una nota de prensa difundida por el Consistorio, la concejalía de Servicios Sociales, Familias y Accesibilidad del Ayuntamiento de Huelva informa de iniciativa “para promover el papel de la mujer en la sostenibilidad del planeta”.

Según el Ayuntamiento, se trata “de analizar cómo podemos contribuir a la sostenibilidad de nuestra ciudad de forma individual, desde una perspectiva de género”. El taller se llama ‘Hogares Saludables – Libre de Tóxicos’ y su celebración está prevista para el próximo 21 de febrero en el edificio Municipal Gota de Leche.

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva, María Teresa Flores ha calificado esta iniciativa de “machista y retrógrada” y ha pedido explicaciones a la alcaldesa Pilar Miranda y al concejal responsable de eta actividad José Manuel Moreno.

Según la socialista, desde el pacto de investidura del Partido Popular y Vox hemos retrocedido años en materia de igualdad. De hecho, una de las consecuencias de ese pacto fue la eliminación de la Concejalía de Igualdad.

“Es lamentable que nuestro Ayuntamiento promueva una visión estereotipada y machista de las mujeres, incidiendo en un rol, el de cuidadora y limpiadora, que supone un ataque directo a la lucha por la igualdad de tantos años”, ha indicado la dirigente del PSOE.

“La derecha y la ultraderecha quieren recordarnos con este taller que lo nuestro son las tareas del hogar. Después de tener que seguir rompiendo a diario techos de cristal, nos quieren volver a mandar a casa a limpiar”.

Desde el PSOE elevarán este asunto al próximo pleno municipal para que Pilar Miranda y el concejal responsable le expliquen a todas las onubenses qué pretende con esta iniciativa. “Estamos ante un equipo de Gobierno que no está a la altura de lo que la ciudadanía reclama”, ha concluido.

Al mismo tiempo, la portavoz de La Izquierda, Mónica Rossi, ha criticado desde su cuenta de X (antes Twitter) la organización de este taller. En su perfil escribe que "así entienden en el Ayuntamiento de #Huelva la perspectiva de género. "Alternativas libres de tóxicos en los productos de limpieza para promover el papel de la mujer en el cuidado del planeta".Mujeres científicas no, Mujeres investigadoras no. Los productos de limpieza Si".

La portavoz de La Izquierda de Huelva (Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz) en el Ayuntamiento de la capital onubense, Mónica Rossi, ha lamentado la “pésima comunicación” llevada a cabo sobre el taller de sostenibilidad en el ámbito del hogar y que en declaraciones a los medios de comunicación, el concejal de Servicios Sociales, José Manuel Moreno (PP), indicó que era para mujeres y vinculado a productos del hogar, haciendo saltar las alarmas de las asociaciones feministas de la capital.

Desde La Izquierda de Huelva, han podido comprobar de la mano de las organizadoras del taller, una cooperativa de mujeres, que el mismo, efectivamente cumple con los parámetros de perspectiva de género ya que está elaborado para la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito del hogar y tiene por lema “sin corresponsabilidad no hay sostenibilidad”.

Para Rossi, “José Manuel Moreno ha hecho un daño doble”, por un lado, “a la causa de la igualdad dando a entender que el taller era solamente para mujeres y por otro, a la cooperativa de mujeres encargada de desarrollar un proyecto sostenible y para todos los géneros como demuestra el hecho de que ya hay hombres apuntados en esta actividad tal y como hemos podido comprobar”.