El Área de Cultura aprueba la composición del Jurado del Carnaval Colombino 2026

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado oficialmente la composición del Jurado del Concurso del Carnaval Colombino 2026, tras aceptar la propuesta presentada por el presidente del jurado. Se trata de un equipo integrado por profesionales y referentes del ámbito carnavalesco y musical, con una dilatada y contrastada experiencia.

La presidencia del jurado recaerá en Manuel Fernández Vázquez, autor histórico del Carnaval Colombino, pregonero, Insignia de Oro y responsable de numerosas agrupaciones premiadas en distintas modalidades, tanto de comparsas como de coros.

Como adjunto al secretario ejercerá Rafael Gutiérrez Peguero, informático, músico y guitarrista, con experiencia en coros, murgas y grupos de sevillanas, además de una destacada trayectoria formativa en el ámbito educativo.

El jurado estará integrado asimismo por José María Mora Gallego, expresidente del Carnaval de Valverde del Camino y profundo conocedor del carnaval onubense; María José Rebollo Samaniego, cantante y componente de coros y comparsas galardonadas; José Narciso Sevilla Garrido, con una extensa trayectoria en agrupaciones del Carnaval Colombino y experiencia previa como jurado; Raúl Rodríguez Parrado, músico y arreglista con importantes reconocimientos en coros de carnaval; y Rosa María Cossi Magaña, escritora, pregonera y participante en romanceros del Carnaval de Cádiz, actualmente en formación musical en Huelva.

Como jurado suplente ha sido designado Diego Manuel Pérez Soriano, músico y director coral con experiencia en comparsas, sevillanas y coros.

Con esta designación, el Área de Cultura refuerza su apuesta por un jurado plural, cualificado y conocedor tanto de la tradición como de la evolución del Carnaval, con el objetivo de garantizar el rigor, la calidad y la objetividad del Carnaval Colombino 2026.