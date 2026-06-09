Los archivos históricos salen a la calle en Huelva

La Plaza de la Constitución alberga desde este martes la exposición urbana ‘ARCHIVOS HUELVA.doc. Patrimonio compartido’, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Huelva, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y la Autoridad Portuaria de Huelva para acercar a la ciudadanía algunos de los documentos más valiosos de la historia onubense.

La muestra, inaugurada con motivo de la Semana Internacional de los Archivos, reúne 40 paneles divulgativos con reproducciones de fondos conservados en el Archivo Municipal de Huelva, el Archivo Histórico Provincial, el Archivo de la Diputación y el Archivo de la Autoridad Portuaria. Podrá visitarse de forma gratuita hasta el próximo 21 de junio.

Durante la inauguración, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, destacó que el objetivo es “sacar los archivos a la calle para acercarlos a la ciudadanía”, poniendo en valor unos documentos que permiten conocer la evolución histórica de Huelva y su provincia.

La exposición incluye piezas de gran relevancia histórica, como el Privilegio Rodado de Alfonso X el Sabio de 1267, una bula del Papa León X fechada en 1516, la Carta Geográfico-Minera de la provincia de Huelva de 1870 o documentos relacionados con la Columna Minera de Riotinto. También se exhiben fondos vinculados a la historia y desarrollo del Puerto de Huelva.

Entre los documentos destacados figura una representación de la ciudad vista desde la ría en el siglo XVIII y el proyecto de la casa de Juan Quintero, diseñado en 1916 por los arquitectos Gonzalo Aguado y José María Pérez Carasa, actual sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva.

Bajo el lema ‘Patrimonio compartido’, la iniciativa busca mostrar que los archivos son mucho más que depósitos documentales, convirtiéndose en herramientas fundamentales para conservar la memoria colectiva y comprender la historia de la provincia.

La muestra ha sido organizada por los equipos técnicos de los cuatro archivos participantes y cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva.