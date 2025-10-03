Aprobado el proyecto para la rehabilitación de la cárcel antigua con 14 millones de euros de financiación

El Ayuntamiento de Huelva ha recibido hoy la resolución provisional de la EDIL que confirma la aprobación del proyecto de reforma y rehabilitación de la antigua cárcel provincial, una noticia histórica que cumple un sueño largamente esperado por la ciudadanía onubense. La candidatura onubense ha sido valorada como la séptimo mejor de toda España, alcanzando la máxima calificación y logrando una financiación de 14 millones de euros, de los cuales 11,9 millones proceden de la EDIL y 2 millones serán aportados por el Ayuntamiento con fondos propios.

La rehabilitación de la antigua cárcel supondrá un motor de cambio para el barrio de Isla Chica y su entorno, un área delimitada por la avenida de Andalucía, Pío XII, la calle Honduras y Pérez Cubillas, donde residen más de 40.000 vecinos, cerca del 30% de la población de Huelva. El proyecto contempla la apertura del espacio a la ciudadanía, derribando los muros de la antigua prisión para crear un gran pulmón verde en una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad. A su alrededor se habilitarán dotaciones culturales y sociales, junto a espacios dedicados a la innovación, la formación, el desarrollo sostenible y la economía circular.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha calificado la aprobación del proyecto como“una noticia histórica, una noticia que cumple el sueño de miles de onubenses y que llega como consecuencia del gran trabajo que ha realizado este equipo de Gobierno, con un proyecto liderado por la segunda teniente de alcalde, Adela de Mora, a través de la concejalía Desarrollo Económico y Fondos Europeos en estrecha colaboración con el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Felipe Arias, y el segundo teniente y concejal de Economía Francisco Muñoz. Enhorabuena a todos, a vuestros equipos y a todos los profesionales que se han volcado para lograrlo”.

Miranda ha asegurado que “la rehabilitación de la antigua cárcel abre un futuro de oportunidades para Isla Chica y toda la ciudad. Con ilusión, seriedad y compromiso vamos a dar forma a un proyecto definitivo que marcará un antes y un después en Huelva”. Se trata de un proyecto “transformador que no solo regenerará un área estratégica de Huelva, sino que también servirá de polo de atracción y dinamización urbana, con corredores verdes y espacios de convivencia que impulsarán la revitalización de todo su entorno”.

La segunda teniente de alcalde y concejala de Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha liderado la propuesta, en estrecha colaboración con el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Felipe Arias, y el segundo teniente de alcalde y concejal de Economía, Francisco Muñoz. Miranda los ha felicitado porque “hemos logrado desbloquear un proyecto que llevaba décadas abandonado”.

Al respecto, De Mora ha explicado que “hoy hemos recibido la resolución provisional, sobre la que se abre un periodo de alegaciones de 10 días y posteriormente será definitiva”. En ese punto, “nosotros estaremos preparados para comenzar a trabajar al día siguiente de recibir la notificación. Tenemos nuestra hoja de ruta y la maquinaria perfectamente engrasada, con un equipo de todas las áreas volcado en un gran proyecto que van a mejorar la calidad de vida de miles de onubenses”.

Proyectos desbloqueados

El proyecto de rehabilitación de la antigua cárcel completa la nómina de edificios históricos abandonados de la ciudad que se encuentran en fase de rehabilitación o bien con proyectos aprobados para ello. Así, Felipe Arias ha recordado que “con la antigua cárcel completamos el círculo, logrando en apenas dos años convertir todo nuestro patrimonio abandonado en activos sociales, culturales y patrimoniales. La cárcel se unirá al edificio de Hacienda, el Banco de España, el Colegio de Ferroviarios, la antigua Estación de Renfe o Santa Fe, como espacios que encontramos sin futuro y que volverán a la vida para disfrute de todos los onubenses”.