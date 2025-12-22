Aprobado el PGOM que garantiza la protección de los cabezos, el parque de Isla Chica y el desarrollo de Huelva

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado el avance del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), que fija las líneas maestras del desarrollo urbanístico de la ciudad de Huelva en las próximas décadas. El documento ha sido aprobado con el único apoyo del equipo de Gobierno del PP, mientras que el PSOE y Grupo Mixto se han abstenido, y Vox ha votado en contra.

El Avance del PGOM, fruto de un amplio proceso previo de consenso y participación ciudadana, recoge importantes novedades y da respuestas a históricas demandas de los onubenses. Como ha señalado el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Felipe Arias, destacan la protección de los cabezos de la ciudad, blindando su conservación, la consolidación del parque del antiguo estadio de Isla Chica como zona verde, el crecimiento residencial hacia el norte, a través de San Antonio–Montija y el área tras los tanatorios. Con 1.000 VPOs previstas, la creación de un nuevo polo de actividad industrial en el norte del término municipal, mediante la transformación de suelo rústico en industrial en el entorno del actual centro penitenciario, el impulso del acercamiento de la ciudad a la ría en el área norte portuaria, configurando el siguiente área de desarrollo urbano tras la integración del Muelle de Levante y el reflejo del trazado futuro del AVE y su conexión con Faro, así como la ordenación de los suministros energéticos asociados al crecimiento urbano.

Felipe Arias ha señalado que “volvemos a traer al Pleno la aprobación del avance del PGOM, con el objetivo que este órgano superior dé respaldo mayoritario porque si bien podemos aprobarlo vía Junta de Gobierno, entendemos que un documento de esta envergadura requiere de un debate de altura para que todas las fuerzas puedan respaldarlo”. Se trata de “un documento estratégico clave para el desarrollo de Huelva en 50 años y que podíamos aprobarlo en solitario, pero preferimos traerlo a este pleno en busca del mayor respaldo”.

El PGOM garantiza “un impacto de más de 8.000 millones de euros, más de 7.500 viviendas, 1.000 VPO, duplicar zonas verdes, proteger los cabezos y declarar como zona verde el parque de Isla Chica o la llegada del AVE”. Por ello ha lamentado que “nadie entiende que por intereses políticos no se apoye un documento fundamental para el futuro de la ciudad”. Arias ha denunciado que “la oposición se une para bloquear los proyectos de futuro de la ciudad. Es la dinámica habitual, siempre en contra de los intereses de Huelva”.

Proyecto de protocolo, honores y distinciones

Se ha actualizado el reglamento de protocolo y honores del Ayuntamiento de Huelva, adaptado al nuevo régimen de municipio de gran población. Se trata de un documento que databa del año 2000 y 2005, al que se le incorporan las actualizaciones correspondientes. Ha contado con los votos a favor del equipo de Gobierno y Vox, con la abstención de Grupo Mixto y el voto en contra del PSOE.

Moción de apoyo a los autónomos y contra la presión fiscal

El Pleno ha aprobado la moción presentada por el equipo de Gobierno en apoyo al sector de los autónomos y contra la presión fiscal impuesta por el Gobierno con los votos a favor del PP y Vox, y el rechazo de PSOE y Grupo Mixto. Por ello, se ha exigido al ejecutivo a cumplir los compromisos adquiridos con los trabajadores autónomos en 2023, impulsando de manera inmediata las reformas pendientes en materia de protección social, pluriactividad, conciliación y simplificación burocrática. En la provincia de Huelva hay 35.000 profesionales autónomos.

La moción pide aplicar de forma inmediata el régimen de franquicia de IVA previsto por la Directiva europea, que permite eximir del pago y la presentación de declaraciones de IVA a los autónomos y pequeñas empresas con una facturación anual inferior a 85.000 euros, lo que supondría un importante alivio fiscal y administrativo para el colectivo.

Plantea además reducir las declaraciones anuales a dos o una para los nuevos autónomos, no pagar las cotizaciones en un año por el primer empleado contratado y un 50% de bonificación en el segundo. Además, no pagar las cotizaciones por las bajas por enfermedad grave, facilidades para trabajar después de la edad de jubilación con el 100% de la pensión o compatibilizar el trabajo autónomo con el trabajo por cuenta ajena son algunas de las medidas propuestas.

Ordenanza que regula la pirotecnia

El plenario ha aprobado la ordenanza que regula el uso de la pirotecnia en la ciudad. Se trata de una normativa que da respuesta a una demanda social, para proteger a todas las personas sensibles a ruidos y estímulos similares y a los animales de compañía. Una ordenanza que es “fruto del diálogo y el consenso, en la que hemos recogido aportaciones de todos, donde se ha escuchado también a las hermandades que tradicionalmente tiran cohetes, donde buscamos el equilibrio entre las tradiciones y la protección de la población más vulnerable ante la pirotécnica”, ha explicado el segundo teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz.

Una vez aprobada tendrá que seguir con su tramitación durante varias semanas más. Por ello de manera paralela la alcaldesa ha lanzado un bando que prohíbe el lanzamiento de petardos y cohetes durante el periodo navideño a una franja horaria concreta los días 24 y 25 y 31 y 1. En ambos casos de 22:00 a 2:00 horas.

Apoyo a los profesionales sanitarios

El equipo de Gobierno ha presentado una moción de apoyo a los profesionales sanitarios y de rechazo al estatuto marco que “intenta imponer el Gobierno de Pedro Sánchez”, como ha destacado la concejal de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio. La propuesta ha contado con el apoyo de PP y Vox, que ha presentado una enmienda aceptada por el proponente sobre un estatuto específico para los médicos, y el rechazo de PSOE y Grupo Mixto. La edil ha recordado “en los últimos días hemos asistido a una huelga legítima de los sanitarios al tiempo que un bloqueo en las negociaciones con el Gobierno del PSOE y sus socios porque el ministerio de Sanidad de Pedro Sánchez no escucha y solo utiliza la sanidad para hacer política”.

Por ello, “mostramos el apoyo del Ayuntamiento de Huelva a los profesionales sanitarios, reconociendo su labor esencial y respaldando sus reivindicaciones para mejorar las condiciones laborales, asistenciales y organizativas en el Sistema Nacional de Salud y en el Servicio Andaluz de Salud”. El Ayuntamiento ha manifestado “el rechazo del Ayuntamiento de Huelva a la propuesta de reforma del Estatuto Marco planteada por el Ministerio de Sanidad, instando al Gobierno central a abrir un proceso real de diálogo con los representantes de los profesionales sanitarios y a elaborar un texto consensuado que garantice derechos, mejore las condiciones laborales y contribuya a reforzar la sanidad pública”.

Mociones de la oposición

La moción presentada por el Grupo Municipal Vox sobre la mejora de la conexión peatonal del Polígono Pesquero Norte y el desarrollo de su zona colindante ha sido aprobado por unanimidad. Con los votos a favor de Vox, PSOE y Grupo Mixto ha salido adelante la moción de éste último sobre mejoras de transporte interurbano.

Minuto de silencio

Antes de comenzar el pleno se ha guardado un respetuoso minuto de silencio en señal de duelo por el fallecimiento de Antonio Pontón Práxedes. Pontón fue presidente de la Audiencia Provincial durante 13 años y magistrado de la Audiencia desde 2000.