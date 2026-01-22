Aplazada la cumbre hispano-portuguesa para centrar los esfuerzos en el homenaje de Estado por Adamuz

La cumbre hispano-portuguesa que estaba prevista celebrarse en Huelva el próximo 29 de enero ha quedado aplazada para concentrar todos los esfuerzos institucionales en la organización del homenaje de Estado a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, previsto para el sábado 31 de enero, según han informado fuentes del Gobierno.

La decisión se adopta tras el acuerdo alcanzado este miércoles entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para auspiciar conjuntamente un homenaje de Estado en memoria de las víctimas de la tragedia ferroviaria. En la provincia de Huelva residían al menos 23 de las 43 personas fallecidas en el siniestro.

Desde La Moncloa se ha subrayado que “con el fin de acompañar a quienes han perdido a familiares y amigos en el accidente ferroviario de Adamuz, todos los esfuerzos se concentrarán en la organización del homenaje de Estado”, priorizando así el apoyo institucional y el acompañamiento a las familias en estos momentos de profundo dolor.

El aplazamiento de la cumbre responde, por tanto, a una decisión de carácter excepcional motivada por la magnitud de la tragedia y la necesidad de rendir un homenaje solemne y unitario a las víctimas.