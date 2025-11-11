Aones, Feafes y Ademo, ganadoras de los Premios al Valor Social 2025 de la Fundación Moeve en Huelva

La Fundación Moeve ha dado a conocer las entidades galardonadas en la edición 2025 de los Premios al Valor Social en la provincia de Huelva, que este año han recaído en Aones, Feafes Huelva y Ademo por la calidad e innovación de sus proyectos, así como por su capacidad para implicar a los propios beneficiarios en su desarrollo.

Según ha informado la entidad, el jurado ha valorado especialmente el carácter transformador, el espíritu colaborativo y la sostenibilidad en el tiempo de las iniciativas premiadas, que reflejan el compromiso de las organizaciones sociales onubenses con la inclusión y la mejora de la calidad de vida.

La asociación Aones ha sido reconocida por su proyecto “Energía que transforma: fotovoltaica con impacto terapéutico”, una propuesta pionera que combina energía solar y atención terapéutica para fomentar la autonomía personal de personas con discapacidad intelectual, integrando la sostenibilidad ambiental con la intervención social.

Por su parte, Feafes Huelva ha sido premiada por “La Ardea: Santuario Verde de Autocuidado”, una iniciativa que impulsa la rehabilitación de un espacio público en desuso para convertirlo en un entorno de autocuidado, biodiversidad y salud mental. El proyecto cuenta con la colaboración de ayuntamientos de la provincia, el Departamento de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva y el voluntariado corporativo de Moeve.

El tercer galardón ha sido para Ademo, por su propuesta “Impresión 3D para la vida: personas que diseñan su autonomía”, que aplica la tecnología de impresión y escaneo 3D a la rehabilitación y mejora de la vida diaria de personas con esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas, además de brindar apoyo a sus familias.

El jurado de esta edición estuvo presidido por el delegado territorial de Inclusión Social, Familia y Juventud de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Borrero, y contó con la participación de representantes institucionales y sociales como Adela de Mora, teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Huelva; Carmen González, concejal del Ayuntamiento de Palos de la Frontera; Teresa Pulido (CCOO); y los miembros de la Fundación Moeve Jesús Velasco y Narciso Rojas.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 16 de diciembre y reunirá a representantes institucionales, entidades sociales y miembros de la comunidad. Con esta iniciativa, la Fundación Moeve reafirma su compromiso con los proyectos que transforman vidas desde lo local, combinando la innovación con el desarrollo sostenible y la inclusión.

Los Premios al Valor Social, nacidos hace 21 años en Huelva, se han consolidado como un referente en Andalucía, Canarias, Madrid y el Campo de Gibraltar, reconociendo iniciativas que generan un impacto real en las personas y en sus entornos.