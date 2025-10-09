Alrededor de 400 escolares visitan el buque ‘Duque de Ahumada’ de la Guardia Civil en Huelva

Alrededor de 400 escolares de Huelva capital y municipios cercanos como Palos de la Frontera, San Juan del Puerto y Moguer participaron recientemente en las jornadas de puertas abiertas organizadas por la Guardia Civil en el buque oceánico ‘Duque de Ahumada’, atracado en el Muelle Sur del Puerto de Huelva.

El alumnado, compuesto mayoritariamente por estudiantes de 4º de ESO y ciclos formativos, estuvo acompañado por sus docentes, quienes valoraron muy positivamente la oportunidad de conocer de cerca el funcionamiento de una embarcación de alta capacidad y la labor que desarrolla la Guardia Civil en el ámbito marítimo.

Duque de Ahumada de la Guardia Civil.

Durante la visita, el delegado territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano García, recorrió el buque junto al capitán del Servicio Marítimo Provincial, Jerónimo Pérez. Este último mostró las zonas más representativas de la embarcación y explicó las principales funciones operativas de la nueva unidad marítima, recientemente incorporada al Grupo Marítimo del Estrecho con base en Cádiz.

Los estudiantes también pudieron conocer los stands divulgativos instalados en el muelle por distintas especialidades de la Guardia Civil —Tráfico, SEPRONA, Policía Judicial, USECIC, Pegaso y Servicio Marítimo— y presenciar exhibiciones dinámicas del Servicio Cinológico y de Defensa Personal a cargo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC).

Duque de Ahumada de la Guardia Civil.

Soriano destacó la importancia formativa y pedagógica de estas jornadas, que permiten “vincular el aprendizaje con experiencias reales y despertar nuevas vocaciones en ámbitos estratégicos como la seguridad, la defensa o la investigación técnica y científica”.