Alejandro García de Polavieja Ferre asume el mando de la Comandancia Naval de Huelva

Alejandro García de Polavieja Ferre ha tomado hoy posesión como nuevo comandante naval de Huelva, en sustitución del capitán de navío Federico Ruiz Pedreira.

El acto oficial se ha celebrado en la Comandancia Naval de Huelva y ha contado con la presencia de autoridades civiles y militares, entre ellas el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, José Manuel Correa, quien ha acompañado al nuevo comandante en la ceremonia de relevo.

Durante la toma de posesión, García de Polavieja Ferre asumió formalmente sus responsabilidades al frente de la Comandancia, reafirmando su compromiso con la seguridad marítima, la coordinación con las autoridades locales y la protección de los intereses del puerto y la costa onubense.

El relevo se produce tras un periodo en el que Federico Ruiz Pedreira dirigió las operaciones navales en Huelva, fortaleciendo la colaboración con organismos civiles y consolidando la presencia de la Armada en la provincia.

Con esta toma de mando, Alejandro García de Polavieja Ferre inicia una etapa marcada por la continuidad en la labor de vigilancia, coordinación y apoyo a la comunidad marítima y portuaria de Huelva.