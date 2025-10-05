Alejandro Cristino gana el concurso de murales de la II Muestra de Arte Urbano de Huelva

El artista Alejandro Cristino Asuero se ha alzado con el primer premio del concurso de murales incluido en la programación de la II Muestra de Arte Urbano de Huelva, celebrada este fin de semana en la Plaza Isla del Hierro. Juan Antonio Villalba y Jorge Ramón Torres completaron el podio de una jornada destinada a poner en valor el grafiti como una de las múltiples formas de expresión artística callejera, reivindicando su carácter cultural y diferenciándolo del vandalismo.

Organizada por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Huelva, con el patrocinio de El Corte Inglés, la muestra reunió a artistas de distintas disciplinas que trabajaron en directo durante toda la jornada. La alcaldesa, Pilar Miranda, acompañada por los concejales Milagros Rodríguez y Alfonso Castro, y el director de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Francisco Mendoza, fue la encargada de entregar los galardones, destacando que “en Huelva hay muchísimo talento, como se ha podido comprobar en este certamen que demuestra el nivel y la creatividad de nuestros jóvenes artistas”.

Miranda felicitó a los premiados y a todos los participantes “por reivindicar el arte urbano y contribuir a que no se confunda con actos vandálicos”. Además, recordó que el Ayuntamiento trabaja activamente “contra la falta de civismo y el deterioro del entorno urbano”, y apeló a la ciudadanía a colaborar en “el cuidado y respeto de la ciudad”.

En este sentido, la alcaldesa subrayó la importancia de la iniciativa ‘Muros Libres’, puesta en marcha por el consistorio bajo el lema ‘El arte construye ciudad’, que permite a los artistas intervenir en espacios municipales habilitados legalmente para la práctica del arte urbano. Huelva se convierte así en la primera capital andaluza en contar con un sistema de gestión pionero para promover el grafiti y normalizar su práctica en entornos autorizados.

La jornada estuvo amenizada con conciertos de rap, batallas de baile, exhibiciones de patinaje y una barra solidariagestionada por el Grupo Scout Orión. Desde primera hora, el DJ Jamanama animó el ambiente con una sesión abierta al público, mientras que artistas como Diagal e ICY Amane pusieron ritmo a una cita que combinó arte, música y participación ciudadana, reafirmando el compromiso de Huelva con la cultura urbana y el talento joven.