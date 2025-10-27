Adjudicadas las obras para rehabilitar la pista deportiva y el edificio anexo del Polígono San Sebastián

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha adjudicado las obras de rehabilitación de la pista deportiva y del edificio anexo de almacén y oficinas del Polígono San Sebastián, una actuación que supondrá una inversión de 174.226,82 euros. El objetivo es reparar el pavimento, ampliar el edificio destinado a oficinas y almacén, y dotar el espacio con nuevo mobiliario y equipamientos deportivos, mejorando así las posibilidades de uso vecinal.

Los trabajos se desarrollarán en la Plaza de la Alegría sobre una superficie de unos 1.100 metros cuadrados e incluirán la renovación integral del pavimento, la sustitución del cerramiento perimetral, la mejora del drenaje, la señalización de campos y la instalación de nuevas porterías. Además, se ampliará el edificio auxiliar para destinarlo a almacén vinculado a la pista.

El proyecto responde a una demanda vecinal histórica y busca ofrecer una instalación más segura y accesible, con zonas adaptadas para el mantenimiento y el uso comunitario. La actuación también contribuirá a integrar mejor este espacio en el entorno urbano, recuperando su función como punto de encuentro y convivencia en el barrio.

Por otra parte, el primer teniente alcalde de Urbanismo y Medioambiente, Felipe Arias, ha anunciado que Aguas de Huelva cuenta ya con licencia para iniciar las obras del nuevo tanque de tormentas, una infraestructura destinada a prevenir inundaciones en episodios de lluvias intensas. El proyecto, que sustituirá a la actual balsa del Titán, incluye la instalación de una estación de bombeo doble y la creación de una zona verde en el entorno del Ensanche Sur, contribuyendo a mejorar la red de saneamiento y a evitar los históricos problemas de acumulación de agua en la zona de El Punto.