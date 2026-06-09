Colombinas 2026: Viva Suecia, Juan Magán, M Clan, Rosario Flores, Lia Kali y Marta Santos

El Ayuntamiento de Huelva ha presentado hoy la programación musical de las Fiestas Colombinas 2026, una propuesta que volverá a convertir a la ciudad en uno de los grandes referentes musicales del verano gracias a una oferta gratuita, diversa y dirigida a todos los públicos.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha dado a conocer un cartel que reunirá durante seis noches consecutivas a algunas de las figuras más destacadas del panorama musical español, junto a artistas emergentes y representantes del talento local.

En este sentido, Molina ha asegurado que “existen muchos festivales de gran nivel en nuestro país, pero las Colombinas tienen algo que las hace únicas: ofrecen una programación de primer nivel completamente gratuita. Ese es nuestro sello diferenciador y una apuesta firme del Ayuntamiento para acercar la cultura y la música en directo a toda la ciudadanía”.

Para el edil, “las Colombinas son una fiesta de todos y para todos. Por eso hemos confeccionado un cartel que combina rock, flamenco, pop, indie, música urbana, reggae y sonidos latinos; una programación que mezcla artistas consagrados y jóvenes promesas, siempre con el objetivo de ofrecer la máxima variedad posible y seguir situando a Huelva como una referencia cultural durante el verano”.

Así, las actuaciones comenzarán el miércoles 29 de julio tras la inauguración oficial de las fiestas. La primera gran cita llegará de la mano de M Clan, una de las bandas fundamentales del rock español de las últimas décadas. Liderados por Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez, los murcianos han construido una sólida trayectoria marcada por la fusión de rock, soul y blues, acumulando éxitos ya convertidos en clásicos del panorama musical español como Carolina, Llamando a la Tierra o Quédate a dormir. Su potente directo y la inconfundible voz de Tarque los han consolidado como una referencia imprescindible del rock en castellano.

La noche continuará con El Canijo y Los Estanques, una de las propuestas más originales de la escena actual. El Canijo de Jerez, cofundador de Los Delinqüentes, aporta su característico sello flamenco y callejero a un proyecto que se complementa con las influencias psicodélicas y progresivas de la banda cántabra Los Estanques. El resultado es una fórmula innovadora que ha recibido excelentes críticas por su creatividad y su capacidad para reinterpretar sonidos tradicionales desde una perspectiva contemporánea.

El jueves 30 de julio será una jornada marcada por el protagonismo femenino y el talento andaluz. La encargada de abrir la programación será la onubense Ana de Caro, cantante y compositora que destaca por la sensibilidad de sus interpretaciones y por una propuesta artística basada en la emoción y la cercanía. Su carrera se ha ido consolidando gracias a un estilo personal que combina influencias del pop y la canción de autor, conectando especialmente con el público a través de letras íntimas y directos cargados de autenticidad.

A continuación llegará Marta Santos, una de las voces emergentes con mayor proyección del panorama nacional. La artista andaluza ha conquistado al público gracias a una combinación de flamenco-pop y sonidos urbanos, una potente presencia en redes sociales y una colección de canciones que la han situado entre las artistas jóvenes más escuchadas del momento.

La noche flamenca se completará con Gloria Bendita, formación que representa la apuesta municipal por el talento local. El grupo ha logrado hacerse un hueco propio dentro del circuito musical gracias a actuaciones llenas de energía y una especial capacidad para conectar con el público.

El viernes 31 de julio arrancará con One Love, una propuesta diferente enfocada en el reggae, el mestizaje y los sonidos positivos y reivindicativos. Su música transmite mensajes de convivencia, unión y celebración a través de ritmos pegadizos y directos cargados de energía.

Posteriormente será el turno de Juan Magán, uno de los artistas y productores españoles más internacionales. Considerado pionero del denominado electro latino, ha firmado numerosos éxitos globales y colaboraciones con algunas de las principales figuras de la música latina. Temas como Bailando por ahí, Ella no sigue modas o Te voy a esperar lo han convertido en uno de los nombres imprescindibles de la música comercial en español durante la última década.

El sábado 1 de agosto llegará uno de los conciertos más esperados de las Colombinas con la actuación de Viva Suecia. La banda murciana se ha consolidado como una de las grandes referencias del indie rock español gracias a una trayectoria ascendente respaldada tanto por la crítica como por el público. Canciones como A dónde ir, Lo que te mereces o El bien se han convertido en auténticos himnos generacionales y sus multitudinarios conciertos los sitúan entre los grupos más relevantes de la escena nacional.

Tras ellos, los onubenses DJ Dani P. y DJ Bau Huelva mantendránla energía de la noche con una sesión con dinamismo y capacidad para conectar con el público que les caracteriza.

La jornada del domingo 2 de agosto estará especialmente dedicada al talento joven. El primero en subir al escenario será el onubense Diego Guerrero, considerado uno de los nombres más respetados de la nueva generación del flamenco y la fusión. Cantautor, compositor y productor, ha trabajado con destacadas figuras nacionales e internacionales, sobresaliendo por su capacidad para combinar flamenco, jazz, música latina y sonidos contemporáneos. Su talento y versatilidad lo han convertido en una referencia dentro de la música de raíz actual.

Compartirá protagonismo con Lia Kali, una de las grandes triunfadoras de los Premios de la Academia de la Música de España y una de las artistas más influyentes de la nueva escena musical. Su propuesta mezcla música urbana, reggae, rap y melodías más íntimas, creando un universo artístico que ha conectado especialmente con una generación que encuentra en sus letras un relato cercano sobre las emociones, la identidad y las experiencias vitales. Esa autenticidad la ha convertido en una de las voces más relevantes del panorama actual.

El broche de oro llegará el lunes 3 de agosto con Rosario Flores, una de las artistas más queridas y reconocidas de la música española. Heredera de una de las sagas artísticas más importantes del país, Rosario ha desarrollado una carrera propia marcada por la fusión de flamenco, pop, rumba y ritmos latinos. Ganadora de varios premios Grammy Latinos, cuenta con un repertorio repleto de éxitos como Qué bonito, No dudaría o Cómo quieres que te quiera, que la han consolidado como una figura imprescindible de la música en español.

La programación se completará en la Caseta Municipal con actuaciones que refuerzan la apuesta por el talento de la tierra, como Cantares y Andares, artistas que representan la riqueza y diversidad musical onubense, y un tercero que todavía estaría por confirmar.

Las actuaciones culminarán el lunes 3 de agosto con el tradicional espectáculo piromusical que pondrá el punto final a una edición que volverá a convertir a Huelva en uno de los grandes epicentros musicales del verano andaluz.