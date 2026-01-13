Un acertante de La Primitiva gana casi 149.000 euros en Huelva

La suerte volvió a sonreír este lunes a la capital onubense con un premio de 148.930,52 euros en el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado de La Primitiva, al no registrarse acertantes de primera categoría.

El boleto premiado, correspondiente a la segunda categoría —cinco aciertos más el complementario—, fue validado en un despacho receptor situado en la calle José Fariña, número 1, en la ciudad de Huelva.

La ausencia de acertantes de seis números elevó el importe del premio, que quedó íntegramente consignado a este boleto, sumando un nuevo golpe de fortuna para la capital onubense.