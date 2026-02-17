La Academia Iberoamericana de La Rábida distingue a la Fundación Caja Rural del Sur como Miembro Protectora

La Academia Iberoamericana de La Rábida celebrará el próximo 17 de febrero, a las 19.00 horas, el acto de concesión de la distinción honorífica de Persona Jurídica Miembro Protectora a la Fundación Caja Rural del Sur. La ceremonia tendrá lugar en el Centro Cultural José Luis García-Palacios, salón de actos de la entidad, ubicado en la calle Alcalde Mora Claros de Huelva.

La distinción fue ratificada por unanimidad por la Junta General de la Academia en sesión celebrada el 1 de octubre de 2025, a propuesta de su Junta de Gobierno, en reconocimiento a la colaboración “incondicional y permanente” de la Fundación con la institución académica. Según recoge el acuerdo, la entidad ha contribuido activamente al estudio y profundización de temas históricos, literarios, artísticos, científicos y técnicos, así como a la organización de numerosos eventos orientados a fomentar la investigación, la divulgación y el intercambio cultural.

La semblanza de la Fundación correrá a cargo de la académica doctora Yolanda Pelayo Díaz, mientras que el acto será clausurado por el presidente de la Academia, Sixto Romero Sánchez. La celebración contará además con un broche musical a cargo de María Ángeles Cruzado al cante y Paco Cruzado a la guitarra.