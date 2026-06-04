La Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva nombra a sus primeros Académicos de Honor

La Academia de Ciencias, Artes y Letras de la Universidad de Huelva (ACALHU) ha dado un paso histórico con el nombramiento de sus tres primeros Académicos de Honor. El científico Juan Pérez Mercader, el periodista Víctor Márquez Reviriego y el pianista Javier Perianes han sido distinguidos por la institución en reconocimiento a sus trayectorias excepcionales y a su contribución al desarrollo de la ciencia, las artes y las letras.

La decisión fue adoptada por el Pleno de la Academia, que ha querido reconocer a tres figuras estrechamente vinculadas a Huelva y consideradas referentes internacionales en sus respectivos ámbitos profesionales.

El presidente de la ACALHU, Pedro J. Pérez, destacó que los tres homenajeados representan una referencia indiscutible en sus campos de actividad y agradeció la rápida aceptación de un nombramiento que supone uno de los mayores reconocimientos que concede la institución.

En el ámbito científico, el nombramiento ha recaído en Juan Pérez Mercader, considerado una de las mayores autoridades mundiales en astrobiología y en el estudio del origen de la vida. A lo largo de su carrera ha desarrollado investigaciones en instituciones de prestigio internacional como la Universidad de Harvard, el Laboratorio Nacional de Los Álamos o el Centro de Astrobiología vinculado a la NASA. Además, fue el primer Doctor Honoris Causa de la Universidad de Huelva en 1998.

Por la sección de Letras, la Academia ha distinguido a Víctor Márquez Reviriego, uno de los periodistas más reconocidos del país y referente del periodismo español durante décadas. Entre los numerosos reconocimientos recibidos destacan el Premio Nacional de Periodismo, la Medalla de Andalucía, el Premio César González Ruano o el reciente Premio de Honor de la Asociación de la Prensa de Madrid, concedido este mismo año.

En el apartado artístico, el reconocimiento ha sido para Javier Perianes, uno de los pianistas españoles con mayor proyección internacional. El músico onubense ha actuado en algunos de los auditorios más prestigiosos del mundo y cuenta entre sus galardones con el Premio Nacional de Música y el reconocimiento como Artista del Año de los International Classical Music Awards.

La incorporación de los tres Académicos de Honor se realizará de manera progresiva. El primero en recibir oficialmente esta distinción será Juan Pérez Mercader, en un acto previsto para el próximo 16 de junio en la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva, dentro de los Encuentros de La Rábida. Durante la ceremonia ofrecerá la conferencia titulada La vida existe más allá de la bioquímica. Síntesis de vida artificial abiótica en el laboratorio.

En la misma sesión plenaria, la Academia acordó también nombrar Académico de Número al rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez Quintero. La institución ha destacado su destacada trayectoria científica en el campo de la Física Teórica, aunque su ingreso oficial se producirá el próximo año mediante la lectura del correspondiente discurso académico.

Con estas incorporaciones, la Academia de Ciencias, Artes y Letras de la Universidad de Huelva refuerza su vocación de reconocer la excelencia y estrechar vínculos con algunas de las personalidades más destacadas vinculadas a la provincia y al ámbito cultural, científico y académico nacional e internacional.