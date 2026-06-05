El 97,6% de las familias de Huelva logra plaza en el colegio elegido como primera opción

El 97,57% de las familias de la provincia de Huelva que participaron en el proceso de escolarización para el próximo curso ha conseguido plaza en el centro educativo solicitado como primera opción. Además, el 99,4% del alumnado ha obtenido un puesto en alguno de los centros elegidos entre sus preferencias.

Los datos, dados a conocer por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, reflejan un elevado grado de satisfacción de las solicitudes presentadas de cara al curso 2026-2027, especialmente entre las familias que incorporan por primera vez a sus hijos al sistema educativo.

Una de las principales novedades del próximo curso será la reducción de la ratio en las aulas de Infantil de tres años, que pasarán a tener un máximo de 22 alumnos por clase frente a los 25 que permite actualmente la normativa estatal. La medida se implantará progresivamente en el resto de cursos de Infantil y Primaria durante los próximos años.

Para hacer posible esta reducción, la Junta pondrá en funcionamiento 12 nuevas aulas de segundo ciclo de Educación Infantil en la provincia de Huelva.

Según la administración educativa, esta medida permitirá ofrecer una atención más individualizada al alumnado, mejorar la detección temprana de dificultades de aprendizaje y reforzar la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales.

Durante el proceso de escolarización se registraron 3.539 solicitudes para alumnado de tres años que accede por primera vez al sistema educativo. De ellas, 3.454 obtuvieron plaza en el centro solicitado en primera opción, mientras que otras 65 fueron admitidas en alguno de los centros incluidos entre sus preferencias.

Además, tras la adjudicación de plazas han quedado vacantes 1.572 plazas escolares en la provincia.

El procedimiento de escolarización para el próximo curso también incluyó al alumnado que cambia de centro educativo y a los estudiantes de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria y Bachillerato. En aquellos casos en los que la demanda superó la oferta de plazas disponibles, fue necesario recurrir al sorteo público celebrado el pasado 13 de mayo, que permitió resolver 23 situaciones de empate tras la aplicación de los criterios de baremación.

La escolarización es uno de los procesos administrativos más importantes que desarrolla cada año la Junta de Andalucía, tanto por el volumen de solicitudes que gestiona como por la repercusión que tiene para miles de familias onubenses.