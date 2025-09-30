207.000 euros para impulsar la energía solar en las Marismas del Odiel

Un total de 207.000 euros, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea – Next GenerationEU, se han destinado a la instalación de sistemas de autoconsumo de energía solar fotovoltaica en el Paraje Natural Marismas del Odiel.

La actuación permitirá que el Centro de Recepción y Visitantes Anastasio Senra, pieza clave en la divulgación y actividades de uso público del espacio protegido, avance hacia la autosuficiencia energética y reduzca sus emisiones.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Pedro Yórquez, subrayó durante una visita que la iniciativa “consolida la modernización de unas instalaciones llamadas a prestar soporte a los programas de educación ambiental y atención al visitante”.