207.000 euros para impulsar la energía solar en las Marismas del Odiel
La instalación de placas fotovoltaicas hará autosuficiente al Centro de Recepción Anastasio Senra
Un total de 207.000 euros, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea – Next GenerationEU, se han destinado a la instalación de sistemas de autoconsumo de energía solar fotovoltaica en el Paraje Natural Marismas del Odiel.
La actuación permitirá que el Centro de Recepción y Visitantes Anastasio Senra, pieza clave en la divulgación y actividades de uso público del espacio protegido, avance hacia la autosuficiencia energética y reduzca sus emisiones.
El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Pedro Yórquez, subrayó durante una visita que la iniciativa “consolida la modernización de unas instalaciones llamadas a prestar soporte a los programas de educación ambiental y atención al visitante”.