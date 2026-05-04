Un rottweiler de Nerva se proclama campeón de España en Valladolid

El rottweiler Filou, propiedad del vecino de Nerva Francisco Miguel Cornejo Castro junto a Marc Duran Asparó, se ha proclamado campeón de España de belleza en la exposición internacional canina celebrada este domingo, 3 de mayo, en Valladolid.

El ejemplar, de 30 meses de edad, ha conseguido el punto obligatorio que le permite alcanzar el título nacional absoluto tras competir en una prueba que ha contado con una destacada participación de esta raza, con un total de 54 perros inscritos.

Desde el Ayuntamiento de Nerva han trasladado su felicitación a los propietarios y han destacado este logro como un motivo de orgullo para el municipio, poniendo en valor el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de este reconocimiento a nivel nacional.