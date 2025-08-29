Nuevos actos vandálicos dañan la señalización y el mobiliario urbano en Aracena

El Ayuntamiento de Aracena ha denunciado públicamente una nueva oleada de actos vandálicos contra el patrimonio municipal, que han afectado tanto a espacios turísticos como a servicios públicos de la localidad.

Entre los daños registrados, se encuentran los paneles informativos del mirador de la N-433 y los del área anexa al Geomuseo destinada a la observación de estrellas, que han aparecido destrozados y con pintadas. Asimismo, las estaciones de bicicleta habilitadas para los usuarios de este transporte han sufrido el robo de varias herramientas, lo que limita su utilidad y merma un servicio muy demandado.

Desde el Consistorio se ha lamentado profundamente este tipo de comportamientos, que no solo suponen un gasto económico extra para las arcas públicas, sino que además proyectan una imagen negativa que nada tiene que ver con la hospitalidad y el cuidado que caracterizan a la ciudadanía aracenense.

El Ayuntamiento ha recordado que “Aracena es de todos” e insta a vecinos y visitantes a colaborar en la protección de su patrimonio, reforzando así el compromiso colectivo con la conservación y el respeto al entorno urbano.