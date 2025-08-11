Indignación vecinal por el cierre reiterado de una plaza pública en El Portil

Vecinos de El Portil, en la pedanía perteneciente a Punta Umbría, han manifestado su malestar por el cierre reiterado de una plaza pública situada en la Urbanización Arenas de Portil (2ª fase).

Según denuncian, una residente de la urbanización habría decidido cerrar el acceso a este espacio de uso común impidiendo el tránsito libre y obligando a los peatones a bordear el recinto.

Cierre reiterado de una plaza pública en El Portil

No es la primera vez que ocurre. Años atrás, el Ayuntamiento de Punta Umbría ya intervino para garantizar que las puertas permanecieran abiertas. Sin embargo, este verano la situación se ha repetido.

En la oficina municipal que el Consistorio mantiene en El Portil se ha registrado una hoja de reclamación solicitando que se restituya el libre acceso a la plaza. Pese a ello, y sin que se haya explicado el motivo, las puertas continúan cerradas, como se aprecia en las imágenes aportadas por los vecinos.

Los residentes reclaman que el Ayuntamiento actúe “con la seriedad que requiere el caso”, no solo para abrir de nuevo las puertas, sino para retirar de manera definitiva el cerramiento y el murete que estrecha la entrada. Consideran que se trata de un espacio público que debe ser plenamente accesible para toda la comunidad.