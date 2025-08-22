El Ayuntamiento de Lucena del Puerto alerta por la presencia de vacas bravas y equinos sueltos en zonas de paseo

El Ayuntamiento de Lucena del Puerto ha lanzado un aviso de precaución tras detectarse la presencia de varios animales sueltos en la localidad. Por un lado, varias vacas bravas han sido vistas en el entorno del Camino del Río, un paraje muy frecuentado por vecinos, y por otro, caballos salvajes se encuentran en el Camino del Alamilio.

A través de comunicados y vídeos publicados en redes sociales, el Consistorio ha instado a la ciudadanía a evitar en lo posible el paso por estas zonas y a extremar la precaución si se transita por ellas. “Mientras se retiran definitivamente los equinos, pedimos precaución y evitar el tránsito por estas carreteras”, ha señalado el Ayuntamiento.

Las autoridades competentes ya han sido informadas y se trabaja para garantizar la seguridad en ambos parajes. Además, se ha señalizado la zona donde se encuentran los caballos, cuya captura resulta especialmente complicada por su carácter salvaje.

El Camino del Río y el Camino del Alamilio son espacios habituales de paseo y tránsito, por lo que la presencia de estos animales ha generado especial preocupación entre los vecinos. El Consistorio insiste en seguir las recomendaciones y no acceder a estos lugares hasta nuevo aviso.