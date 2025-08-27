Ataque con piedras y naranjas impide la recogida de basura en Lucena del Puerto

La recogida de basura en Lucena del Puerto no pudo llevarse a cabo en la madrugada de este miércoles después de que la operativa de la empresa pública Giahsa fuera objeto de un ataque por parte de un grupo de entre cinco y seis jóvenes que, según fuentes municipales, lanzaron piedras y naranjas a los trabajadores mientras se desplazaban en patinete eléctrico.

La agresión obligó a detener el servicio al considerar que se estaba poniendo en riesgo la seguridad de la plantilla. El 062 fue avisado de inmediato y efectivos de la Guardia Civil se desplazaron al lugar, aunque no lograron dar con los autores de los hechos.

El Ayuntamiento de Lucena del Puerto ha anunciado que a lo largo del día se revisarán las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los responsables y proceder a interponer la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.