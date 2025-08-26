Almonaster la Real se despide de agosto a ritmo de pandereta

Almonaster la Real se prepara para temblar… de alegría y de ritmo, con el regreso del Taller de Panderetas del 27 al 29 de agosto a las 19:30 horas en la Plaza de la Constitución. Durante estas tres jornadas, los asistentes aprenderán a tocar la pandereta, ese instrumento que parece sencillo hasta que descubres que no puedes mover las manos y los pies al mismo tiempo.

El taller es apto para todos los públicos, desde principiantes que golpean la pandereta como si fuera un tambor de cocina, hasta virtuosos que hacen sonar el metal como si fueran percusionistas profesionales. La intención es clara: mezclar tradición, diversión y algún que otro vecino mirando con curiosidad cómo el pueblo entero se convierte en una fiesta de compases.