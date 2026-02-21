Seat Ateca FR, la caña de España

El Seat Ateca actualiza su propuesta comercial para 2026 con una estrategia clara: ofrecer más por menos, reforzando así su competitividad. Su oferta se simplifica y centra el protagonismo únicamente en el acabado FR, que ya suponía el 60% de las ventas del modelo.

EL Ateca FR 2026 sustituye al anterior ‘FR Special Edition’, e incorpora el equipamiento adicional que éste ofrecía, y una reducción de 1.900 euros (PVP). De esta forma, el Ateca se convierte en una propuesta más accesible, emocional y tecnológica, aportando de serie el diseño más deportivo y el equipamiento de más alto nivel que demandan la mayoría de sus clientes.

Con esta actualización, el Seat Ateca se posiciona como una referencia imbatible en cuanto a relación valor-precio en el segmento SUV compacto. El modelo mantiene los atributos que lo han convertido en un éxito desde su lanzamiento: un comportamiento dinámico excepcional, una gran habitabilidad enmarcada en unas cotas exteriores muy compactas y un diseño robusto que ahora se potencia con los detalles exclusivos del acabado deportivo FR, como los paragolpes específicos, las molduras en los pasos de rueda del color de la carrocería, los marcos de las ventanas en negro, o sus llantas de 18 pulgadas se serie, que además permite elegir otras de 19 pulgadas, e incluso de color negro brillante.

Pero vamos a seguir con el equipamiento ‘Full Equip’ de serie, donde en su apartado tecnológico, el nuevo Seat Ateca FR 2026 eleva el estándar de seguridad, conectividad y confort. Entre su dotación de serie destacan avanzados elementos como: seguridad y asistencia con cámara de visión cenital 360º (Top View Camera), asistente de viaje (Travel Assist) que aporta conducción semiautónoma de nivel 2, asistente de salida involuntaria de carril (Lane Assist), alerta de tráfico posterior, aviso de ángulo muerto, asistente de precolisión (Pre-Crash Assist), asistente de frenada de emergencia automática (Front Assist), reconocimiento de señales de tráfico, asistente de luces de carretera, o control de crucero adaptativo (ACC), entre otros.

La deportividad y diseño también llaman la atención con paragolpes específicos FR y pasos de rueda en el color de la carrocería, sistema de dirección progresiva, SEAT Drive Profile o modos de conducción, sistema de diferencial autoblocante electrónico (XDS), levas tras el volante con el cambio DSG, llantas de aleación de 18” o 19”, asientos deportivos, volante multifunción en cuero o pedales en aluminio.

Al comentar la mecánica de este Ateca FR 2026 está disponible con tres opciones que se componen de motorizaciones de gasolina altamente eficientes y dinámicas y transmisiones manuales y automáticas de doble embrague DSG.

La gama arranca con el equilibrado 1.0 TSI de 115 CV con cambio manual de seis velocidades. Para quienes buscan un plus de prestaciones, se ofrece el motor 1.5 TSI de 150 CV, disponible tanto con caja de cambios manual como con la avanzada transmisión automática DSG de siete relaciones. Este motor ofrece un mayor rendimiento y consigue unas cifras de consumo y emisiones muy reducidas, gracias al sistema de desconexión de cilindros (ACT).

En definitiva, que este Nuevo Ateca FR es "la caña de España", que para conocerlo más en profundidad bueno sería que los interesados se acerquen por el concesionario en Huelva.