La nueva Clase S de Mercedes Benz, refinada en cada detalle

Como la berlina de lujo más vendida del mundo, está meticulosamente refinada en cada detalle para asegurarse de que siga siendo el referente en su segmento.

"Más que un modelo insignia, encarna la esencia de la marca: un espíritu pionero, excelencia en ingeniería y artesanía, y esa sensación inconfundible de "Welcome Home".

La última evolución del Clase S ofrece su actualización más extensa en una sola generación, desempeñando un papel destacado en el programa de lanzamiento de producto más ambicioso en la historia de Mercedes Benz. Con más del 50 por ciento de la Clase S, alrededor de 2.700 componentes, recién desarrollados o reingenierizados, reafirma un legado de aspiración, ingeniería, ambición digital y progreso.

Mercedes Clase S

Destacar que la nueva Clase S ya se puede configurar y pedir de forma online. El Mercedes‑Benz S 450 d 4MATIC está disponible a partir de 127.525€, impuestos incluidos.

La nueva Clase S afirma su estatus con una silueta más audaz y, por primera vez, una parrilla iluminada ampliada en torno a un 20 por ciento y acentuada con estrellas cromadas tridimensionales rediseñadas. Durante más de 100 años, la estrella de Mercedes ha simbolizado la herencia de la marca y el espíritu pionero. Hoy en día, entra en una nueva era: por primera vez, la estrella de la Clase S está opcionalmente autoiluminada, pasa a formar parte de la firma lumínica de la Clase S y le da al vehículo una presencia radiante, especialmente por la noche. El nuevo diseño de luces irradia prestigio y belleza y transforma cada llegada, ya sea a un gran evento o simplemente al regresar a casa, en un recuerdo inmemorable.

Mercedes Clase S

El nuevo diseño de faro de doble estrella con DIGITAL LIGHT no solo crea un aspecto icónico, tanto de día como de noche, sino que también mejora la visibilidad, ayudando a los conductores a sentirse más seguros en cualquier carretera. En la parte trasera, los pilotos traseros del nuevo diseño, con tres estrellas emblemáticas de marco cromado, refuerzan la identidad de la Clase S asegurando una impresión duradera. Para añadir más diferencia, un proyector de luz integrado en el marco lateral proyecta la inscripción "Mercedes‑Benz" como un esquema de iluminación junto al coche, saludando a los pasajeros y convirtiendo cada entrada y salida en un momento especial.

La nueva Clase S mejora la visibilidad y la seguridad con el nuevo sistema DIGITAL LIGHT. La innovadora tecnología micro-LED y un nuevo chip potente amplían el campo de iluminación de alta resolución en aproximadamente un 40 %, ofreciendo luces largas más brillantes y reduciendo el consumo energético en comparación con el sistema predecesor. La luz larga dinámica ULTRA RANGE, con un alcance de hasta 600 metros, aproximadamente seis campos de fútbol, ahora gira para una cobertura óptima mientras que su función de luces largas parciales mejora la detección de usuarios de la carretera mal iluminados sin deslumbrar a los demás. Combinado con datos de cámara e inteligencia cartográfica, las luces de curva se adaptan con mayor precisión al diseño de las carreteras, todo ello impulsado por software interno integrado en el Sistema Operativo Mercedes Benz (MB.OS) para una adaptación más rápida.

Hay que reseñar que este modelo ofrece un nivel de personalización inigualable, con acabados exclusivos de pintura, paquetes de cuero lujosos y detalles artesanales exquisitos.

Para quienes buscan la máxima individualidad, los clientes pueden elegir entre más de 150 colores de pintura y más de 400 colores interiores para la nueva Clase S. Las opciones adicionales de equipamiento incluyen umbrales de puerta iluminados con letras de marca, variantes de volante y paquetes de emblemas. Ofrece una amplia selección de opciones preaprobadas con precios fijos y confirmación instantánea de viabilidad, e incluso permite a los clientes explorar todo el espectro de colores técnicamente alcanzables, ofreciendo opciones de personalización inigualables tanto para exteriores como para interiores.

El nuevo Clase S trae la última tecnología Mercedes‑Benz al centro de atención, que viene con una nueva arquitectura eléctrica y electrónica orientada a servicios. Este superordenador impulsa todos los ámbitos, desde la asistencia hasta el sistema de infoentretenimiento y el aumento del rendimiento, ofreciendo un procesamiento más rápido, mayor potencia de cálculo y una experiencia profundamente integrada. El sistema operativo conecta todos los sistemas en un ecosistema inteligente y es la base de la tarjeta de base MB DRIVE y MBUX. Su conexión con el Mercedes‑Benz Intelligent Cloud permite actualizaciones por aire para numerosas funciones del vehículo, manteniendo al Clase S digitalmente actualizado y atractivo durante toda su vida. El resultado: la nueva Clase S se convierte en un compañero intuitivo, ofreciendo una interacción fluida, un rendimiento excepcional e inteligencia preparada para el futuro para cada pasajero.

Los nuevos modelos de la Clase S están equipados con un ordenador refrigerado por agua, que proporciona reservas de energía suficientes para funciones futuras. Para ofrecer asistencia al volante de primer nivel, cada modelo viene equipado con una amplia gama de sensores: diez cámaras externas, cinco sensores de radar y doce sensores ultrasónicos. Estos sensores funcionan en conjunto con una unidad de control de alto rendimiento que funciona en el MB.OS. Los algoritmos de inteligencia artificial, que se entrenan con grandes cantidades de datos de la flota, procesan los datos de los sensores para comprender las condiciones del tráfico circundante.

Este nuevo modelo detecta plazas de aparcamiento a ambos lados del vehículo en un punto especialmente temprano y permite aparcar en ángulo por primera vez. También reconoce espacios que no están marcados únicamente por líneas blancas. Cabe destacar que ahora el coche puede ayudar a salir de una plaza de aparcamiento, incluso tras una maniobra de aparcamiento manual. Además, el sistema puede aparcar rápidamente, aportando un valor significativo para los clientes.

De igual manera, el clase S ofrece nuevas y mejoradas pantallas de vista envolvente con su cámara de 360 grados y una interfaz de usuario renovada. Al maniobrar, aparecerá una advertencia de distancia para ayudar al conductor a evitar daños en las llantas.

Un nuevo concepto de pantalla que une la pantalla central de 14,4 pulgadas y la pantalla de pasajeros de 12,3 pulgadas bajo una superficie continua de cristal, creando una unidad visual escultórica. Mientras el conductor se beneficia de información clara y enfocada, el pasajero delantero puede disfrutar de una experiencia de entretenimiento personalizada, como streaming, juegos o aplicaciones, incluso mientras el vehículo está en movimiento, conforme a las normativas específicas de cada país.

​ Mercedes Clase S

El sistema incluye una función de privacidad basada en una cámara que se adapta sutilmente para minimizar las distracciones del conductor. El cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, disponible opcionalmente en 3D, parece flotar detrás del volante con una claridad impactante. Estilos ambientales de alta resolución y modos visuales seleccionados por diseñadores de interfaz de Mercedes Benz.

​ Mercedes Clase S

En la nueva Clase S, cada viaje se convierte en una experiencia de confort de primera clase y elegancia serena. "Bienvenido a casa" se hace tangible en cada detalle, ya que Mercedes‑Benz ha refinado el interior en numerosas zonas para crear un espacio donde la tecnología y la artesanía se encuentran. El panel de instrumentos rediseñado, con la nueva MBUX Superscreen, se integra perfectamente en la cabina. Nuevos y elegantes acabados en las puertas y una consola central reinventada muestran exquisitas incrustaciones de madera y combinan los mejores materiales con un diseño ergonómico. La consola cuenta con nuevos portavasos iluminados y compartimentos para teléfonos móviles fácilmente accesibles, permitiendo la carga inalámbrica de dos smartphones uno al lado del otro al alcance tanto del conductor como del pasajero delantero. Además, la carga USB-C por cable con una entrega de potencia de hasta 100 W garantiza opciones de carga rápidas y cómodas para todos los ocupantes.

El nuevo volante multifunción ofrece una ergonomía mejorada y un funcionamiento intuitivo. Mercedes‑Benz ha reintroducido el concepto de control táctil, con interruptores de balancines para el limitador y DISTRONIC, así como un rodillo para el control de volumen, en respuesta a los comentarios de los clientes. Los paneles de conmutación capacitiva están integrados de forma fluida y proporcionan ayudas táctiles para una mejor orientación.

En la nueva Clase S, la excelencia en los asientos traseros es un garante en ambas variantes de batalla. Los clientes pueden elegir entre una silueta más dinámica y un modelo de batalla larga con aún más espacio en los asientos traseros. En su punto álgido, el compartimento trasero de Primera Clase con cuatro plazas en el modelo de batalla larga convierte la parte trasera de la Clase‑S en un salón de negocios. La consola central trasera de longitud completa mantiene todo discretamente al alcance: almacenamiento oculto con puertos USB-C inalámbricos y de carga rápida para dispositivos móviles, además de un compartimento refrigerado y portavasos con control de temperatura. Las mesas plegables crean un espacio cómodo para trabajar con un portátil, firmar documentos o disfrutar de una comida tranquila en movimiento. Quienes prefieran viajar en la parte trasera también pueden elegir entre nuevos acabados para la consola central trasera, añadiendo un toque adicional de exclusividad personal.

​ Mercedes Clase S

Desde motores de 8 y 6 cilindros hasta motores diésel de 6 cilindros y un híbrido enchufable, los clientes pueden elegir entre una amplia variedad de opciones, y cada una de ellas contribuye a la sublime suavidad característica que define la experiencia Clase S.

En lo más alto, el nuevo motor de ocho cilindros (M 177 Evo) en la versión larga Mercedes-Benz S 580 4MATIC Berlina entrega 395 kW (537 CV) y 750 Nm de par motor. Las mejoras de ingeniería y la tecnología mild-hybrid permiten una entrega de energía fluida, recuperación de energía y una fluidez excepcional, cumpliendo con lo último en normas de emisiones y en garantizar una experiencia tranquila en el habitáculo. Gracias a un sistema de inyección refinado, conductos de admisión y escape optimizados, un árbol de levas de admisión revisado, un cigüeñal plano con un nuevo orden de encendido y mejoras en la rueda del compresor y la carcasa del turbocompresor, el V8 responde ahora de forma más rápida y eficiente y ofrece una experiencia de conducción aún más refinada.

El motor de gasolina de seis cilindros (M 256 Evo) en la versión larga Mercedes-Benz S 450 4MATIC Berlina y Mercedes-Benz S 500 4MATIC berlina larga responde ahora de forma aún más dinámica, con un par aumentado hasta 600 Nm; y hasta 640 Nm usando el over-torque. El sobrepar significa un aumento a corto plazo del valor de par para proporcionar a la Clase S mayor fuerza de tracción en ciertas situaciones de conducción, como adelantamientos o aceleraciones. Las mejoras clave incluyen un compresor auxiliar eléctrico más potente, conductos de admisión y escape optimizados, y un árbol de levas de admisión revisado. Las medidas de aislamiento mejoradas proporcionan una mejor amortiguación de ruido y vibraciones, creando un ambiente excepcionalmente tranquilo a cualquier velocidad.

La opción híbrida enchufable, con una autonomía eléctrica de unos 100 km, combina este motor de seis cilindros mejorado con un potente motor eléctrico

Vamos, toda una auténtica maravilla.