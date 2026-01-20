El nuevo Peugeot 408 se posiciona en la parte alta del segmento C

Sin lugar a dudas, con la llegada del nuevo Peugeot 408, la marca del león ofrece una serie de novedades que es importante destacar, siendo el primer automóvil de la marca en iluminar las letras PEUGEOT en la parte trasera del vehículo, en combinación con el logo del León iluminado en la parte delantera.

Nuevo Peugeot 408

Este modelo estrena un exclusivo y llamativo color de carrocería, Flare Green, atrevido y sofisticado, ofreciendo espectaculares variaciones de tono en función de la exposición a la luz.

Nuevo Peugeot 408

Sinónimo de una experiencia conectada, más potente y sencilla que nunca, el nuevo Peugeot E-408 100 % eléctrico introduce nuevas características específicas como: preacondicionamiento de la batería, Vehicle To Load (V2L) y Plug & Charge.

El nuevo 408 se posiciona más que nunca en la parte alta del segmento C. Una categoría en la que Peugeot ofrece una gama especialmente completa y diversa, que incluye un hatchback (308), un familiar (308 SW) y dos SUV (3008 y 5008), todos ellos disponibles con motorizaciones eléctricas y electrificadas.

Nuevo Peugeot 408

Con la llegada del nuevo modelo, Peugeot rompe moldes. Su modernidad vanguardista es apreciada en todo el mundo y sigue demostrando ser uno de los modelos más internacionales de la marca. Diseñado para sorprender, más que nunca, donde reafirma con fuerza el carácter único de este modelo «made in Mulhouse».

Este modelo tiene el carisma del estilo francés, donde hace una declaración audaz al salirse de los caminos trillados. Esa ambición se reafirma hoy con el nuevo 408, cuyo distintivo diseño fastback, definido por líneas marcadamente esculpidas, se ve realzado por los sofisticados detalles en la parte delantera y trasera del coche.

Luces exclusivas, delante y detrás. La parte delantera del nuevo modelo presenta una interpretación innovadora y espectacular de las emblemáticas luces de Peugeot.

Las tres garras características se expresan a través de tres finas tiras LED inclinadas, que también sirven como desplazamiento conectado a lo largo de todo el ancho del coche por una elegante línea LED, situada encima del emblema central iluminado (en GT y GT Exclusive).

En la parte trasera, el nuevo 408 es el primer modelo de la gama que cuenta con las letras PEUGEOT iluminadas, perfectamente integradas en una tira brillante que abarca todo el ancho del coche. En ambos extremos, todos los nuevos modelos cuentan ahora con la firma luminosa premium con tres garras LED inclinadas.

El nuevo 408 cuenta con una parrilla y un paragolpes rediseñados. Realzados por un detalles sofisticados esculpidos en 3D y un mayor uso del negro, combinan acabados brillantes y mates para lograr un efecto elegante.

El paragolpes inferior adopta una forma trapezoidal que enfatiza aún más la postura y el carácter fuertes del automóvil. Este efecto se optimiza mediante tratamientos de color que combinan elementos negros brillantes con piezas del color de la carrocería para una transición suave a la carrocería.

El Peugeot 408 estrena un exclusivo color de carrocería Flare Green. Atrevido y sofisticado, ofrece espectaculares variaciones de tono en función de la exposición a la luz, pasando a un amarillo brillante bajo la luz del sol y a un verde intenso en la sombra. Este efecto único resalta la carrocería muy esculpida del vehículo con sus numerosas variaciones de superficie y volúmenes dinámicos.

Sofisticación refinada en cada detalle. Nuevo cuadro de instrumentos digital con gráficos mejorados de serie. Y para el GT Exclusive y como opción en el GT, el cuadro de instrumentos digital del 408 cuenta con nuevos y elegantes gráficos en 3D para una legibilidad óptima y un mayor placer de conducción.

Nuevo Peugeot 408

Materiales aún más elegantes. La calidad percibida en el habitáculo se ve realzada por los nuevos tejidos refinados de los asientos y los acabados. En combinación con el diseño cálido y fluido del salpicadero, crean un ambiente especialmente acogedor.

Presenta una iluminación ambiental personalizable con ocho colores de iluminación ambiental, que se extienden desde el salpicadero hasta los paneles de las puertas, crean un ambiente suave y elegante adaptado a los gustos individuales. Complementa los paneles acolchados de las puertas, acabados en tela, Alcantara® o aluminio genuino repujado, según el nivel de acabado.

PLACER DE CONDUCCIÓN

Peugeot se toma muy en serio el placer de conducir, y esta pasión está integrada en el ADN del nuevo 408. Su arquitectura única, su postura felina, y sus potentes motores están diseñados para maximizar las sensaciones. Este nuevo modelo combina una posición de conducción elevada para una visibilidad perfecta de la carretera con un perfil elegante y deportivo. Su altura limitada de 1,48 m garantiza un equilibrio dinámico extraordinario.

Nuevo Peugeot 408

La reconocida excelencia de la marca, en cuanto a manejo, se ve reforzada por las amplias vías (1,59 m delante, 1,60 m detrás), lo que confiere al nuevo 408 un sólido agarre a la carretera. El placer de conducir se extiende a los entornos urbanos: con un radio de giro de 11,20 m, que le hace ser ágil y fácil de maniobrar.

El volante compacto mejora la sensación dinámica y la agilidad del nuevo 408. Ergonómico y con calefacción opcional, integra los controles del sistema multimedia (radio, teléfono) y diversas funciones de asistencia al conductor.

El nuevo Peugeot 408 cuenta con un cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas situado en la línea de visión del conductor para una legibilidad excepcional, con gráficos personalizables y múltiples modos de visualización, incluyendo navegación, medios de comunicación, ayudas a la conducción y flujo de energía. Como complemento, la pantalla táctil central de 10 pulgadas está situada ligeramente más abajo y orientada hacia el conductor para facilitar el acceso, sin dejar de ser cómoda para el acompañante.

