Conducción sin manos en el volante, con el nuevo Ford Kuga

Ford BlueCruise se unirá a la amplia gama de sistemas avanzados de asistencia al conductor del Kuga a partir de abril de este año, lo que hace que esta tecnología semiautónoma de vanguardia sea accesible a un número aún mayor de conductores.

De tal manera, Ford está redefiniendo la experiencia de conducción de los clientes de SUV en toda Europa con la introducción de su revolucionaria tecnología de conducción sin manos en el volante Ford BlueCruise en el nuevo modelo Ford Kuga.

Estos sistemas, junto con una amplia gama de motorizaciones que incluyen híbridos enchufables (PHEV), híbridos completos (HEV) y eficientes motores de gasolina EcoBoost que siguen ofreciendo opciones para todos los clientes, han convertido al Kuga en un éxito.

Nuevo Ford Kuga

La actualización del Kuga también presenta una optimización del sistema de audio B&O Premium, que ofrece una reproducción de sonido aún mejor, así como una opción de conectividad premium que permite a los clientes disfrutar de música, vídeos y entretenimiento a través de varios de los más populares servicios de streaming.

El Kuga siempre ha tenido como objetivo ofrecer a los clientes el mejor equilibrio posible entre estilo, rendimiento y tecnología. Al incorporar Ford BlueCruise al Kuga, ofrecen una tecnología líder al alcance de muchos más clientes para que puedan disfrutar de las ventajas de la conducción sin manos por autopista, ya sea en sus desplazamientos diarios o en viajes más largos.

Con esta tecnología ‘sin manos en el volante, vista en la carretera’ permite a los conductores quitar las manos de la dirección cuando circulan por las áreas BlueZones designadas. Estas zonas cubren ahora aproximadamente el 95% de las autopistas de 16 países europeos, lo que proporciona una experiencia fluida para los viajes de larga distancia y los viajes internacionales por carretera.

Nuevo Ford Kuga

Basándose en las capacidades del control de crucero adaptativo inteligente (IACC) del Kuga, Ford BlueCruise gestiona activamente la dirección, la aceleración, el frenado y el posicionamiento en el carril. El sistema mantiene una distancia segura con respecto a otros vehículos y puede funcionar tanto a velocidades de autopista como en tráfico denso con paradas frecuentes. Al reducir la necesidad de realizar constantes movimientos con el volante, Ford BlueCruise puede contribuir a reducir la fatiga del conductor, ayudando a los propietarios a llegar a sus destinos sintiéndose más descansado.

Ford BlueCruise está disponible actualmente para los clientes con vehículos equipados en Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña (no disponible en Irlanda del Norte), Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Paises Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, España y Suecia.

Para utilizar Alexa Built-in, los conductores deben activar la aplicación Ford en su vehículo mediante la aplicación para teléfonos inteligentes de Ford o la configuración del vehiculo.