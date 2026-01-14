Hyundai Staria debuta en el Salón del Automóvil de Bruselas

El Hyundai STARIA Eléctrico debuta en el Salón del Automóvil de Bruselas estableciendo un nuevo estándar para el estilo de vida moderno.

Como monovolumen insignia de Hyundai Motor, el Staria Eléctrico encarna el compromiso de la empresa con la movilidad, cero emisiones adaptadas a diversos estilos de vida.

Incorpora una batería de 84 kWh combinada con un motor eléctrico de 160 kW y tracción delantera.

Los viajes de larga distancia son posibles gracias a un avanzado sistema de 800 voltios que soporta un alto flujo de potencia al tiempo que minimiza la generación de calor, lo que permite una carga rápida repetida.

Hyundai STARIA Eléctrico

El interior adaptable, la línea de techo alta y el silencioso tren motriz mejoran el confort y la funcionalidad para diversas necesidades de viaje.

El completo paquete de sistemas ADAS Hyundai SmartSense garantiza la seguridad y la confianza en entornos urbanos, autopistas y aparcamientos.

Hyundai STARIA Eléctrico

El STARIA Eléctrico saldrá a la venta en Corea y Europa en el primer semestre de 2026, y le seguirán otros mercados, por lo que esperamos verlo pronto por carreteras españolas.