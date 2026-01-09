Mercedes-Benz CLA, elegido The Car of the Year 2026 en Europa

Mercedes-Benz vuelve a lo más alto del automovilismo europeo, el CLA ha sido elegido como el "coche del año", imponiéndose en la votación celebrada en Bruselas y logrando este prestigioso galardón 52 años después de la última victoria de la marca.

El anuncio se ha realizado durante una gala celebrada en el marco del Salón Internacional del Automóvil de Bruselas, donde los 59 miembros del jurado internacional, procedentes de 23 países; entre ellos seis representantes españoles, emitieron su veredicto.

Mercedes CLA

El Mercedes-Benz CLA se impuso en la final a otros seis modelos, en una de las ediciones más disputadas de los últimos años. Todos los finalistas destacaban por sus avanzadas soluciones de electrificación, siendo la mayoría modelos cien por cien eléctricos, lo que refuerza el valor del triunfo del nuevo CLA.

Mercedes CLA

Con un total de 320 puntos, el CLA fue el modelo más votado del certamen, consolidándose como la referencia del mercado europeo en 2026 según el jurado de The Car of the Year.

Este reconocimiento supone la segunda victoria de Mercedes-Benz en los 62 años de historia del premio. La anterior tuvo lugar en 1974, cuando el Mercedes-Benz 450 SE se alzó con el galardón.

La ceremonia, celebrada este viernes 9 de enero a las 11:30 horas, ha estado presentada por la periodista británica Vicky Parrott, junto al presidente del jurado, Soren Rasmussen, y el presidente del comité organizador, Alberto Sabbatini.